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台中市放發物調券 民烈日下排隊喊「物價貴不知錢怎麼賺」…經發局回應了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府經濟發展局今天在大里內新黃昏市場發物調券，吸引大批民眾在烈日下撐傘排隊領取。圖／江和樹提供
台中市政府經濟發展局今天在大里內新黃昏市場發物調券，吸引大批民眾在烈日下撐傘排隊領取。圖／江和樹提供

台中市政府經濟發展局今天在大里內新黃昏市場發物調券，吸引大批民眾在烈日下撐傘排隊領取。市議員江和樹批評，市府不該讓民眾為了領價值1、2百元的物調券而得在烈日下排隊。經發局表示，實際發放時間僅半小時就發完，但民眾為了領取會提前排隊，以致站得較久，未來會研擬更適當方式，避免民眾烈日下領券。

江和樹今到內新黃昏市場了解物調券發放情形，看見許多婦人都打了傘，一問之下是太陽太大。還有民眾抱怨起物價實在太貴了，才會來「加減排」領物調券，「不知道該怎麼賺了」希望市府下次是否能改為由里鄰長主動發，或是放在里鄰長那裡，由他們自行到里鄰長那裡去領。

經發局市場科人員說，該處地點限於場地，找不到可以遮蔭處，本以為下午1時30分發放，半小時內就可以發完，但很多民眾都提早1個小時前就去排隊，恰好就遇到正中午。

曾經想要在附近另行找室內空間或公園發放，但攤商認為應該就近，也怕民眾抱怨距離若太遠不方便購物，才會不得不依限場環境發放。不過，這也是107個發放地點中少數較不理想的，經發局未來還會再研究改善。

另外，針對使用行動輔具的長者或身心障礙者，發放現場亦主動協助並提供優先領取服務，減少等候時間。至於有部分民眾重複領取情形，經發局已採取蓋手印方式進行識別與管控，避免重複領取情形發生，並將持續檢討更完善的防範機制。

太陽 江和樹 台中市

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