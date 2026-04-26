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影／彰化喜樂「小兒麻痺故事館」導入AI 喜樂阿嬤慈愛原音重現

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮喜樂保育院「小兒麻痺故事館」今天重新開館，也舉辦感恩禮拜紀念「喜樂阿嬤」瑪喜樂逝世19周年紀念日。圖／喜樂保育院提供
二林鎮喜樂保育院「小兒麻痺故事館」今天重新開館，也舉辦感恩禮拜紀念「喜樂阿嬤」瑪喜樂逝世19周年紀念日。圖／喜樂保育院提供

彰化縣二林鎮喜樂保育院「小兒麻痺故事館」今天重新開館，也舉辦感恩禮拜紀念「喜樂阿嬤」瑪喜樂逝世19周年紀念日，喜樂保育院院長林玉嫦說，來自美國的「阿嬤」以前總是用台語告訴他們「不能只說你們不會，凡事都要先試試看」，要他們面對挫折不輕言放棄的精神也影響他們一生。

「喜樂阿嬤」護理師傳教士瑪喜樂1965 年在彰化二林鎮創立喜樂保育院，今天「小兒麻痺故事館」重新開館，展示台上敲擊過無數信件的舊打字機是當年喜樂阿嬤為了替院童籌措照護費，四處向海外奔走募款的歷史見證，當年來自美國的瑪喜樂看到台灣許多貧困的小兒麻痺患童只能在泥地上爬行，毅然變賣家產，留在台灣，打造這個守護孩子們的保育院。

今天許多小兒麻痺院友都「回娘家」團聚，一起懷念喜樂阿嬤，而「小兒麻痺故事館」也導入AI技術，重現喜樂阿嬤慈愛的原聲原影，還有早期服務的小兒麻痺影像生動重現，藉由科技跨越時空，讓這段動人生命故事更生動記錄下來。

故事館角落裡擺放著沉重的鐵鞋與腋拐，這些輔具曾是孩子們忍痛復健、重新站起的「第二雙腳」，而AI也讓老照片生動重現孩子們那段艱苦又勵志的歲月。

林玉嫦早期也是被照顧的院童，她說，「喜樂阿嬤」以前總是對他們說「你們都是上帝的寶貝，不要小看自己」，要他們凡事都得先試試看，不可以還沒做，就放棄，要給自己機會，不能只躲起來哭，所以現在面對人生的種種難處時，阿嬤的話總是會再響起，讓他們更有勇氣面對逆境。

林玉嫦說，重啟故事館並導入數位科技，希望讓專屬於喜樂的故事活起來，讓大家更能同理生命的差異並包容，更希望故事館能成為生命教育場域，將阿嬤無私奉獻的初心，喚起大眾對弱勢平權的重視，帶動各界投入公益關懷的善循環。

二林鎮喜樂保育院「小兒麻痺故事館」今天重新開館，也舉辦感恩禮拜紀念「喜樂阿嬤」瑪喜樂逝世19周年紀念日。圖／喜樂保育院提供
二林鎮喜樂保育院「小兒麻痺故事館」今天重新開館，也舉辦感恩禮拜紀念「喜樂阿嬤」瑪喜樂逝世19周年紀念日。圖／喜樂保育院提供

台語 彰化 小兒麻痺

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