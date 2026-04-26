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拔除外來種侵害 佛光山種植2000顆樹苗復育荒地

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
佛光山台北道場住持滿謙法師(左)、中區總住持覺居法師(中)與國際佛光會秘書長覺培法師(右)，為荒地種下台灣原生樹種。圖／佛光山提供
佛光山台北道場住持滿謙法師(左)、中區總住持覺居法師(中)與國際佛光會秘書長覺培法師(右)，為荒地種下台灣原生樹種。圖／佛光山提供

佛光山與國際佛光會、綠色公益基金會，今在台中大甲佛光山妙法寺合辦「森林覺醒」活動，近2000人秉持星雲大師「環保與心保」理念，親手種下近2000棵樹苗，將原本受外來種侵害的荒地重新復育，為後代建構永續的自然資源。

佛光山台北道場住持滿謙法師、中區總住持覺居法師與國際佛光會秘書長覺培法師，帶領眾以人牆排成「ZERO」圖騰，宣示執行「零碳排」。眾人將森林綠色殺手「小花蔓澤蘭」逐一拔除，並紛紛種下原生樹種、濱海韌性樹種及香草等約20種幼苗，同心齊力復育林地。

台中市民政局副局長彭岑凱致詞說，種樹不但是星雲大師的願心，也是市府一直致力打造美好環境、守護家園、永續經營地球的目標。　

綠色公益基金會執行長戴慶華表示，從2021年起至今已種植9.4萬棵樹、復育林地坡面面積達50公頃，事前進行田野調查且適地適種，希望能建立多樣性複層林相，以自然解方恢復自然生態，進而達成共生共榮目標。

戴慶華說，近年植下的樹種多達20多種，其中富蘊經濟價值的台灣原生山茶樹預計2027年開始採收，不僅協助復育，也能有效提升當地經濟，建立永續循環的綠色經濟。

近2000名民眾，以人牆排成「ZERO」圖騰，宣示執行「零碳排」。圖／佛光山提供
近2000名民眾，以人牆排成「ZERO」圖騰，宣示執行「零碳排」。圖／佛光山提供

自然生態 星雲大師 公益 佛光山

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