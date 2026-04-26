2026南投星空季東埔「解憂山谷站」登場

南投縣2026星空季首場活動「解憂山谷站」於4月25日晚間在信義鄉東埔溫泉廣場盛大登場。以高山環繞、低光害的山谷星空為舞台，結合布農族文化與觀星體驗，吸引大批遊客漫步山谷，感受療癒的夜晚氛圍。

東埔位於玉山腳下，海拔約1200公尺，是南投重要觀星據點。縣府觀光處以「解憂山谷」為主題，邀請民眾在此放鬆身心。南投縣長許淑華出席表示，南投星空季是低碳、低干擾的旅遊型態，不僅減輕環境負擔，更能串聯在地旅宿、產業與社區，形成良性觀光循環。她強調，此活動已連續多年入選交通部觀光署全國級雙年曆，期待讓「抬頭看星星」成為認識自然、尊重環境的生活方式。

活動結合豐富體驗，下午安排布農文化走訪，由在地導覽帶領遊客認識布農族山林智慧；晚間7時30分至8時30分由台北市天文協會理事長劉志安老師進行專業星空導覽，帶領民眾辨識星座、仰望星空。創新亮點包括以布農族山胡椒（馬告）為靈感的「瑪嘎芙香氛體驗」、山林種子串成的「守護精靈種子串DIY」、星空主題「Henna肌膚彩繪」，以及「十二星座解憂音樂推薦榜」。

晚會由東埔國小合唱團純淨童聲開場，原火樂團及原民歌手葛西瓦接力演出，在星空與音樂交織下掀起高潮。

為延長遊客停留，東埔溫泉觀光協會推出「東埔星空小旅行」，5月每週五晚間舉辦夜間星空導覽，並推出結合八通關古道、父子斷崖等生態與部落文化的一日深度行程。

2026南投星空季共四場主題活動接力登場，後續包括6月13日溪頭「森林微光站」、8月15日清境「戀與星空站」，以及9月5日南投市猴探井「月映歸心站」（中秋星空野餐）。

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