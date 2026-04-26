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中市這家髮型設計公司捐獻9校獎助金 還辦感恩餐會讓員工為媽媽奉茶

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市「W’S風之晴髮型設計」捐贈慈明高中、新高國小等9所中小學獲贈獎學金，每校2萬元。記者黃寅／攝影
台中市「W’S風之晴髮型設計」捐贈慈明高中、新高國小等9所中小學獲贈獎學金，每校2萬元。記者黃寅／攝影

母親節將屆，台中市「W’S風之晴髮型設計」集團有感於髮型師經常忙著為人家設計髮型，自己卻無法好好的與家人相聚。因此特別在母親節前舉辦感恩餐會，讓員工們帶著父母和家人與會，一方面讓員工有機會了解公司，另也讓員工們獲得家屬支持的力量。尤其還連續4年都集資捐贈地方的中小學，像今年就捐贈了9所中小學獎助學金，和員工一起回饋社會。

感恩餐會席開20多桌，當員工悄悄的替母親獻上茶的那一刻，許多母親紅了雙眼，為兒女乖巧又懂事感到欣慰。今天總計有慈明高中、新高國小等9所中小學獲贈獎學金，每校2萬元。

慈明高中校長文宏達說，該校與風之晴髮型設計有建教合作，許多學生除了在那兒實習，畢業後也在那兒工作，這筆獎助學金一部分會用於建教合作生的獎勵金，一部分做為協助弱勢學生之用。新高國小校長黃淑媚說，捐贈來之不易，學校會好好珍惜，充實校務基金，做多種用途。

風之晴總經理吳勞松說，他17歲開始從事美髮並創業，目前台中市太平區、東區一帶有6家店，並從4年前開始，員工們把每個月一日的薪資捐出，每年累積成一筆錢用於捐助偏鄉小學，金額已達百萬元。今年經過公司開會，認為應該把錢用於回饋支持公司成長的地區，因此選定公司所在地區的學校捐贈，未來希望太平地區的每個學校都能獲得他們的幫助。

吳勞松說，他深深覺得美髮人非常忙碌，尤其是年節假日都沒有辦法好好陪伴家人，所以他每年都會在母親節的前夕辦一個感恩餐會，邀請公司的夥伴和家人一起好好吃個飯，讓他們在忙碌之餘可以跟家人彼此訴說在這裡的學習和工作狀況，讓家人們安心，也獲得家庭支持的力量。

他說，感恩餐會不僅是吃飯，更是「工作環境導覽」他們邀請員工家長們走進沙龍，讓長輩親眼見證孩子如何用雙手翻轉人生「我們先讓員工『愛回家』，他們才有能量把愛傳給顧客」。

當員工悄悄的替母親獻上茶的那一刻，許多母親紅了雙眼。記者黃寅／攝影
當員工悄悄的替母親獻上茶的那一刻，許多母親紅了雙眼。記者黃寅／攝影

台中市「W’S風之晴髮型設計」公司總經理吳勞松捐贈獎助金給慈明高中，由校長文宏達代表接受。記者黃寅／攝影
台中市「W’S風之晴髮型設計」公司總經理吳勞松捐贈獎助金給慈明高中，由校長文宏達代表接受。記者黃寅／攝影

台中市「W’S風之晴髮型設計」捐贈慈明高中、新高國小等9所中小學獲贈獎學金，每校2萬元。記者黃寅／攝影
台中市「W’S風之晴髮型設計」捐贈慈明高中、新高國小等9所中小學獲贈獎學金，每校2萬元。記者黃寅／攝影

母親節 台中市 髮型

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