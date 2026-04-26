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單親媽媽癌症扶養生病兒 不向命運低頭獲表揚自強母親

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
母親節將到，北台中家扶中心今天舉辦「2026年自強母親表揚活動」，表揚9位在逆境中堅毅撐起家庭的母親和祖母。記者游振昇／攝影
母親節將到，北台中家扶中心今天舉辦「2026年自強母親表揚活動」，表揚9位在逆境中堅毅撐起家庭的母親和祖母。記者游振昇／攝影

母親節將到，北台中家扶中心今天舉辦「2026年自強母親表揚活動」，表揚9位在逆境中堅毅撐起家庭的母親和祖母。陳姓單親媽媽獨自扶養患有先天性脊柱裂的兒子，她乳癌復發歷經手術、化療與長期治療，即使身體虛弱，病情穩定後仍選擇重返職場，一邊治療、一邊維持家計，為兒子堅強站起。

今年活動規劃婚紗走秀，讓媽媽們穿上婚紗，自信登上舞台，許多從未穿過婚紗的媽媽，首次圓夢。活動中子女製作祝福卡片，真誠向母親和祖母表達感謝之情。

鍾姓婦人長期承擔家庭主要照顧責任，多年前因發生小中風，一度行動不便，她透過持續復健與努力，逐步恢復基本生活能力，面對家庭接連變故與經濟壓力，她獨自照顧孫女，以自身經驗鼓勵孫女勇敢面對困難。

受表揚的陳姓婦人是單親媽媽，獨自扶養患有先天性脊柱裂的兒子，兒子近期仍需持續治療與輔具協助。她在工廠工作，努力支撐龐大醫療與生活開銷。陳婦乳癌復發，歷經手術、化療與長期治療，一度失去收入來源，她在病情穩定後仍選擇重返職場，一邊治療、一邊維持家計，只為讓孩子能持續接受醫療照顧。

北台中家扶中心表示，每位自強媽媽皆是家庭最重要的依靠，也是社會中溫柔而堅定的力量。期盼透過這次表揚活動，讓更多人關注母親們在逆境中展現的勇氣與付出，呼籲社會各界持續關懷弱勢家庭，與家扶攜手成為母親與孩子的重要後盾，讓愛與希望在社會中持續傳遞。

母親節將到，北台中家扶中心今天舉辦「2026年自強母親表揚活動」，表揚9位在逆境中堅毅撐起家庭的母親和祖母。記者游振昇／攝影
母親節將到，北台中家扶中心今天舉辦「2026年自強母親表揚活動」，表揚9位在逆境中堅毅撐起家庭的母親和祖母。記者游振昇／攝影

母親節將到，北台中家扶中心今天舉辦「2026年自強母親表揚活動」，表揚9位在逆境中堅毅撐起家庭的母親和祖母。記者游振昇／攝影
母親節將到，北台中家扶中心今天舉辦「2026年自強母親表揚活動」，表揚9位在逆境中堅毅撐起家庭的母親和祖母。記者游振昇／攝影

母親節 乳癌

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