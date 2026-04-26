新手爸媽不用慌！彰化縣推免費到府「育兒指導服務」

許多新手爸媽面對育兒壓力與教養挑戰，往往不知所措，彰化縣政府正推動免費「育兒指導服務」，由專業人員走入家庭， 針對育有6歲以下嬰幼兒的家庭，或懷孕7個月以上的孕婦，或家有6歲以下幼兒的弱勢家庭，提供實地指導與支持，讓孩子獲得最周全的照顧及成長。

彰化縣政府社會處指出，「育兒指導服務」透是過受過專業訓練的指導員到宅服務，依據每個家庭不同需求，提供包含生活作息調整、親子互動技巧、清潔沐浴、副食品製作、嬰幼兒遊戲與互動技巧及親職示範等實用技巧，並提出居家環境安全評估、親職諮詢等，讓家長在熟悉的家庭環境中，學習更合適的育兒方式。

社會處表示，除了日常教養指導外，育兒指導服務也特別關注弱勢與高風險家庭，透過定期訪視與關懷，及早發現可能影響兒童發展的問題，以串聯相關社福資源，提供即時協助，強化家庭支持系統。

申請資格方面，必須設籍並實際居住於彰化縣，只要符合下列資格都可申請，包括是懷孕7個月以上孕婦、家中有0–2歲幼兒的新手父母；家中有6歲以下幼兒，且屬於低收入、中、低收入戶、脆弱或特殊境遇家庭、身心障礙家庭。

「以前孩子常常哭鬧，我也不知道該怎麼辦。」社會處分享一名接受服務的家長看法，表示在育兒指導員的陪伴下，學會觀察孩子需求與情緒反應，親子關係明顯改善，也減少了不少壓力，也增進育兒的信心。

社會處指出，彰化縣育兒指導自2016年開辦，目前培訓19名育兒指導員，但很多新手父母不知道，申請不多，但近年來有增加趨勢，去年共計服務117案、804人次，社會處今年將新增招募9名育兒指導員，預計今年下半年開始提供服務。育兒指導員是按次計費，每次1000元，最多服務1.5小時，由縣府支應，民眾無需負擔費用。

社會處表示，民眾如有育兒指導服務需求，可洽詢彰化縣政府社會處（04）7532281或至社會處網站查詢相關資訊，或掃描海報上的 QR code 線上申請。