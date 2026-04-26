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台中元保宮「大道公出巡」遶境6天起駕 江啟臣何欣純同框共點起馬炮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境。記者黃寅／攝影
台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境。記者黃寅／攝影

台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境，以6天遶經逾200公里替民眾祈福。藍綠市長參選人江啟臣、何欣純和藍綠民代多人同框，一同掌轎並祈求國泰民安。

江啟臣說，保生大帝就是保佑人民的生命的主神，為市民消災解厄、濟世救人，這就像政府要照顧人民一樣，保護和照顧人民就是最大的意義。何欣純也說，宗教信仰撫慰人心，祈求保生大帝保佑台中、保佑台灣。

元保宮去年出動「巨龍」進駐中友百貨祈福後，隔月中友開出統一發票千萬元大獎，今年新增新光三越、老虎城購物中心祈福，下午四時在老虎城、五時在新光三越，引發信徒朝聖。

元保宮每年固定在農曆3月10日至3月15日期間舉行，為期6天，繞行台中市北區、北屯、中區及西區等六大庄共64里，祈求地方平安，「元保宮大道公出巡」並已登錄為台中市民俗類無形文化資產。

遶境隊伍包含開路鼓、頭燈、五營旗、大旗、四大元帥神轎及涼傘等傳統儀仗，結合醒獅團、舞龍陣、官將首、蜈蚣鼓等藝陣演出，沿途各庄頭設置香案迎駕，並發送保生大帝平安符、保身符、小神衣等祈福物品，開放民眾隨行參與祈福。

元保宮表示，近年致力將信仰帶入現代生活場域。去年出動巨龍進駐中友百貨祈福後，中友就開出千萬發票大獎，引起地方熱議，今年活動規模再升級，新增到老虎城購物中心、新光三越百貨祈福，並結合保生大帝「醫神」信仰，前往平等澄清、中國附醫及維新醫院為醫護、病患祈求平安健康。

今天一早的起駕儀式，由主委賴信雄擔任主祭官，邀請立法院副院長江啟臣、立委何欣純、蔡其昌、楊瓊瓔等人參與，共同點燃7柱巨型起馬炮，象徵各庄頭啟程，隨後由身著傳統禮袍的騎師騎乘白馬領軍出發。

台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境。記者黃寅／攝影
台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境。記者黃寅／攝影

台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境，藍綠民代同框。記者黃寅／攝影
台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境，藍綠民代同框。記者黃寅／攝影

台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境。記者黃寅／攝影
台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境。記者黃寅／攝影

台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境。記者黃寅／攝影
台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境。記者黃寅／攝影

台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境，藍綠市長參選人江啟臣（右二）和何欣純（左）一同點起馬炮。記者黃寅／攝影
台中元保宮有逾236年歷史，今慶祝保生大帝1048歲誕辰並展開每年一度的「大道公出巡」遶境，藍綠市長參選人江啟臣（右二）和何欣純（左）一同點起馬炮。記者黃寅／攝影

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