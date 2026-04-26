滿山金黃美呆了！彰化花壇虎山巖30萬朵金針花迎接勞動節連假

彰化花壇虎山巖金針花山4月13日清晨開出第16朵「首花」花後，為金針花季揭開序幕，到目前已開了約5成，估計5月1日勞動節連假即可進入觀賞期，母親節前後盛開，應了金針花又稱「母親花」之名，不過，很多遊客卻已迫不迫待，趕在這兩天假日前來賞花，甚至搭遊覽車前往。

花壇虎山巖金針花山位於左側近5分地山丘，栽種有適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，具備一年可開兩次的特性，目前種植規模約30萬株適合，約在4、5月間盛開，花期可延續至6月，而知名的花、東金針山則在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花、東，可就近前來虎山巖欣賞金針花海。

觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷說，由於今年氣候條件配合，園主照顧得宜，今年虎山巖金針花園區花苞累累。虎山巖金針花「首花」開了以後，預估兩周後會陸續綻放，預計4月底至5月初迎來約30萬朵齊放，屆時金黃色花海將全面鋪展山頭，美不勝收，歡迎全國民眾前往賞花。

最近幾年越來越夯，連國外遊客也慕名而來，參山國家風景區管理處與旅行社安排，日前才邀請新加坡224 位國際旅遊團，前往虎山巖賞花，雖然才開了約5成，已讓遊客大為驚豔。

雖然，虎山巖金針花還未大開，卻還是很可觀，今天上午雖然下著雨，但還是許多民眾一大早就前往賞花，甚至上午就有約20輛遊覽車載著外地遊客而來。有一名來自桃園的遊客說，以前想欣賞金針花美景，必須前往花、東山區，沒想到中部平地就有美景可賞，雖然還沒大開卻已夠美了，打算盛開時，再來賞花。

長期關注虎山巖金針花的縣議員李成濟說，預估在5月1日勞動節連假期間，金針花即會盛開，滿山金黃美景可以期待，希望民眾賞花時，能遵守警方的交管措施，賞花也要依規畫路線，切莫踩踏及摘取金針花，希望賞花能盡興而歸。

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知名的彰化花壇虎山巖金針花海開了約5成，即已美不勝收，吸引很多遊客搶先前往觀賞，預估5月1日勞動節連假會進入觀賞期。 記者劉明岩／攝影

知名的彰化花壇虎山巖金針花海開了約5成，即已美不勝收，吸引很多遊客搶先前往觀賞，預估5月1日勞動節連假會進入觀賞期。 記者劉明岩／攝影

知名的彰化花壇虎山巖金針花海開了約5成，即已美不勝收，吸引很多遊客搶先前往觀賞，預估5月1日勞動節連假會進入觀賞期。 記者劉明岩／攝影

知名的彰化花壇虎山巖金針花海開了約5成，即已美不勝收，吸引很多遊客搶先前往觀賞，預估5月1日勞動節連假會進入觀賞期。 記者劉明岩／攝影

知名的彰化花壇虎山巖金針花海開了約5成，即已美不勝收，吸引很多遊客搶先前往觀賞，預估5月1日勞動節連假會進入觀賞期。 記者劉明岩／攝影

知名的彰化花壇虎山巖金針花海開了約5成，這兩天假日，即有大批遊客迫不急待前往賞花。記者劉明岩／攝影