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東螺溪汙染總量管制 彰縣畜牧業者叫苦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣東螺溪汙染七成來自畜牧業，環保局實施分期總量管制重金屬汙染計畫，畜牧業頗有怨言。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪汙染七成來自畜牧業，環保局實施分期總量管制重金屬汙染計畫，畜牧業頗有怨言。記者簡慧珍／攝影

彰化縣濁水溪被稱彰化母親河，環保局調查發現七成汙染來自畜牧業，實施分期重金屬汙染總量管制，既有畜牧場不可增加飼養量，新設畜牧場放流水標準提高，繞道偷排被抓到第二次吊銷放流水證照，部分畜牧業者直呼標準太嚴，形同撲滅畜牧場。

舊濁水溪又稱東螺溪，春季有木棉花季，秋季有台灣欒樹節，花季期間最被詬病的是空氣瀰漫畜牧臭味，近年縣政府在花季前加強稽查東螺溪沿線畜牧場，發現東螺溪汙染源七成來自畜牧業，東螺溪對畜牧廢水的生化需氧量最大容許值十一萬頭豬，目前養殖廿四萬頭豬，即使每家畜牧場都守法不偷排，東螺溪仍處在重度汙染程度。

環保局長江培根表示，東螺溪從溪湖橋到鹿島期之間實施分期重金屬汙染總量管制計畫，既有畜牧場不可增加飼養數量，新設畜牧場汙染管制加嚴提高標準二至三成，畜牧場如未經處理或沒妥善處理，畜牧廢水排入東螺溪及灌溉系統，除了依汙染程度罰款，並加嚴重金屬項目排放限值。

若繞道排放畜牧廢水第一次被抓到，依汙染程度罰款和加嚴重金屬項目排放限值，再被抓到偷排即撤銷排放許可執照，並不再核發許可證。

東螺溪沿岸約卅家中小型畜牧場，部分業者抱怨養豬成本提高，環保局提高管制標準和採總量管制，連一次不小心犯錯的機會都沒有，形同撲滅畜牧業。江培根說，東螺溪沒天然水源，全靠農田灌溉餘水、雨水、民生廢水和畜牧廢水挹注溪水，不能不加嚴管制畜牧廢水。

濁水溪 環保局 彰化縣

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