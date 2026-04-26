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其人其事／擁加密貨幣分析證照 打詐好手戴旻諺有「幣」殺技

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
台中地檢署檢察官戴旻諺擁有「TRM加密貨幣幣流分析進階調查人員（ACI）」證照，能自行繪製幣流分析圖，是偵辦虛擬幣詐欺、洗錢的一大利器。記者曾健祐／攝影
台中地檢署檢察官戴旻諺擁有「TRM加密貨幣幣流分析進階調查人員（ACI）」證照，能自行繪製幣流分析圖，是偵辦虛擬幣詐欺、洗錢的一大利器。記者曾健祐／攝影

台中地檢署檢察官戴旻諺接連偵破大型機房、幣商洗錢，在新生代檢察官中打詐成績亮眼，更罕見具「ＴＲＭ加密貨幣分析認證」可自行繪製幣流分析圖。他走上法律這條路源於兒時目睹校園霸凌，希望憑藉辦案熱忱，打擊犯罪、落實公平正義。

戴旻諺台大法律系、法研所畢業，應屆考上司法官，司法官學院六十期結業，分發至台中地檢署近五年。他回想學生時期目睹校園霸凌，弱勢學生遭欺凌、排擠，自己除用行動抱不平，更反思社會由各式各樣人組成，一定要有個公平、公正規範，讓每個人得以追求最好的生活。

戴提到，大學時受到教授同時也是知名民事訴訟法學者邱聯恭啟發，深深體會法律人承擔的責任、應有的自覺，考量檢察官工作貼近第一線，能看見不同面貌，為增加社會歷練，回家鄉的台中地檢服務。

戴旻諺經歷打詐、婦幼專組，身為相對年輕檢察官，辦案風格俐落不手軟，起訴書除援引不同法律見解，有被告宣稱要照顧父母等求饒，他直接傳對方爸媽作證，結果家長直言對兒子做詐騙很失望、大義滅親求重判。

面對詐團不斷進化，戴自費考取ＴＲＭ加密貨幣幣流分析進階調查人員（ＡＣＩ）證照，是檢察官罕見具有繪製「幣流分析圖」專業者，憑藉這項利器得以更全面、廣泛追查虛擬幣犯罪。

戴積極打詐，剛分發就溯源直搗詐團案金主、瓦解大型幣商洗錢，起訴律師洩密，前年值勤遇到七期豪宅虐殺慘案，儘管被告未全面認罪，在其完備蒐證下仍被判處無期徒刑。

戴旻諺認為，檢察官工作繁重、案件量極大，他在偵破不同案件中得到成就感，更希望延續辦案熱忱，落實他心中公平、正義的社會。

台中 司法官 加密貨幣

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