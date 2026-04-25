彰化埔心鄉公所今揭藍花楹秘境 首屆春季小旅行爆滿

彰化縣埔心鄉公所整理油車村一處髒亂點，化身為社區小公園，今舉辦第一屆埔心小旅行藍花楹季，在串串花朵下品茗後，走訪靈聖宮、大華社區、路葡萄酒莊等鄉內特色景點，免費遊程爆滿，民眾都願意再次參加。

埔心鄉清潔隊、油車村社區發展委員會合力清除髒亂點，並協調周邊地主同意，挖池塘種植睡蓮，結合旁邊6棵樹齡最多30年的藍花楹開發成社區小公園，鄉公所舉辦第一屆春季小旅行，限定上、下午各3梯次，每梯次限額20人，報名秒殺，埔心農特產品DIY分別是葡萄氣泡飲、押花書籤與吊飾各限額25人也是額滿。

活動場地不大，鄉公所規畫接駁專車載民眾從埔心兒童公園到油車村小公園，藍花楹樹下茶席由茶藝師泡南投縣金萱茶招待品嘗，民眾按照梯次遊程前往靈聖宮了解客家信仰、大華社區體驗手染布料或熟蛋、看南昌堂認識客家建築文化、路葡萄酒莊參觀早春溫室葡萄。

埔心鄉長張佩瑩說，據信埔心鄉民有客家血統占八成，埔心是彰化縣重要客家聚落，鄉內很多客家廟宇和民居，頗值得一看，埔心鄉也是彰化縣三大葡萄產地之一，同時生產金蜜芒果、蜜芭樂，這個季節不但有藍花楹也有早春葡萄，鄉公所期盼民眾到埔心走走。

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