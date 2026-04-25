彰化縣桐花祭活動主場今開幕 明天還有活動送桐花小物

又到油桐花季，彰化縣今年桐花祭主場開幕活動今在員林市藤山步道廣場舉辦，明（26日）還有「桐花療．身心療癒」和「桐花聚．五感闖關集章」，民眾5月3日前到場打卡上傳活動官網，可兌換摸彩券參加抽獎。

「2026桐花祭～美好彰化幸福桐遊」本月18日登場，縣政府、員林市公所今攜手客委會在員林市藤山步道舉辦主場開幕活動，提倡客家教學的成功國小溪畔分校學童表演舞獅炒熱氣氛，代表縣長王惠美出席的文化局長張雀芬、客委會藝文傳播處副處長孫國淞、員林市代理市長賴致富同台示範製作客家擂茶，台下觀眾當場學習，場面歡樂。

孫國淞表示，客委會2002年舉辦桐花祭迄今邁入第二十六年，今年沒全國性的大型活動，客委會改與13縣市政府合作分地舉辦，也和參山國家公園管理處合作導入觀光旅遊，讓桐花祭和客家文化遍地開花，引領民眾走向山林休閒並更加了解客家文化。

員林市代理市長賴致富說，藤山步道就像員林市的後花園，桐花陸續開放，山頭簇簇白雪相當美麗，尤其花朵隨風飄落並鋪滿道路邊坡、山徑水溝十分浪漫，市公所希望民眾到藤山步道賞桐，今天健行、明天還有活動。

員林藤山步道明天特色亮點活動中，完成體驗「桐花療．身心療癒活動」可獲贈1枚擴香石，完成「桐花聚．五感闖關集章」可兌換桐花小禮，在市集消費滿200元可兌換50元折價券，填寫問卷可兌換桐花小餅，送完為止。本月18日至5月3日活動期間「好桐伴．拍照打卡活動」，在任一賞桐步道完成合影並上傳即可兌換摸彩券參加抽獎。

彰化縣今年桐花祭以「走進山林、邊走邊體驗」為主題，串聯員林市公所辦理「花舞員林 幸福桐享」、彰化市福田社區辦理「福田賞桐生態園區～賞桐步道之健行活動」、貓羅溪畔客家文化協會辦理「腳下桐花林 心繫客家情」、溪頭社區辦理「桐心協力‧賞桐遊童趣」、德興社區辦理「一桐賞桐趣」等，透過桐花步道導覽、生態解說與客語文化體驗，同步賞桐花和深入認識客庄生活、地方風貌。

彰化縣員林市公所在員林藤山步道舉辦「2026桐花祭-美好彰化幸福桐遊」開幕活動。記者簡慧珍／攝影