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喪夫撐家、餐車養兒… 新住民媽媽在苦難中譜出動人的生命篇章

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化家扶中心今天在花壇麗園大飯店，公開表揚 10位自強兒少、10位新住民自強母親、1位模範寄養媽媽及1位自立家庭模範母親。圖／彰化家扶提供
彰化家扶中心今天在花壇麗園大飯店，公開表揚 10位自強兒少、10位新住民自強母親、1位模範寄養媽媽及1位自立家庭模範母親。圖／彰化家扶提供

彰化家扶目前共扶助1741戶經濟弱勢家庭，其口16％為新住民家庭，在昨天新住民自強母親表揚項目，來自越南的阮氏燕，面對丈夫突然過世，身兼兩份工，咬牙撐起照顧2名年幼女兒，另來自大陸廣西的玉嬋也因先生癌逝，以一輛行動餐車輔養3個孩子，均令人感動。

彰化縣員林國際蘭馨交流協會與彰化縣員彰國際同濟會今天在花壇麗園大飯店共同主辦的這項表揚活動，共公開表揚 10位自強兒少、10位新住民自強母親、1位模範寄養媽媽及1位自立家庭模範母親，他們雖然出身寒微或面臨生命巨變，卻以不屈不撓的精神，編織出動人的生命樂章。縣長王惠美也到場為他們加油打氣。

10 位自強兒少的平均年齡約 14 歲，其中，就讀國小六年級的小莨，因父母親與爺爺奶奶均未盡照顧責任，自幼與姊姊均由曾祖母拉拔與照顧，他不僅自理生活，更主動承擔家事，在校表現優異屢獲獎學金，更是學校足球校隊隊長，他說：「我不覺得辛苦，因為阿祖是我最強大的動力。」

另外目前就讀高一的小俊跟大哥與妹妹三兄妹，面對著母親去年及父親今年接著病逝，讓三兄妹一時無法接受，幸經過彰化家扶及親人的協助及陪伴，讓小俊逐步調適心情，維持日常生活與學業，積極面對未來生活。

在模範寄養媽媽部分，10年來，投身寄養服務的鄭秀娟，接納過9位受虐或失依的孩子，她說。寄養家庭是失依失親孩子們暫時的避風港，她最大的成就感，就是看到那些帶著防備心進來的孩子，最後能帶著笑容與安全感離開，她更啟發兩個女兒。從事教育工作。

自立家庭模範母親方面，曾是家扶受助戶的施張宇，1981年因先生驟逝，獨自扶養4名年幼的孩子，現在孩子均有成就，為感謝家扶的幫助，時常回饋家扶。

彰化家扶主任王震光表示，希望透過此次表揚，喚起社會更多對弱勢兒少、新住民家庭及寄養制度的關注，讓更多孩子能在充滿愛的環境下，翻轉貧窮，改寫命運。」

彰化家扶中心今天在花壇麗園大飯店，公開表揚10位自強兒少、10位新住民自強母親、1位模範寄養媽媽及1位自立家庭模範母親，縣長王惠美（前排中）也到場為他們加油打氣。圖／彰化家扶提供
彰化家扶中心今天在花壇麗園大飯店，公開表揚10位自強兒少、10位新住民自強母親、1位模範寄養媽媽及1位自立家庭模範母親，縣長王惠美（前排中）也到場為他們加油打氣。圖／彰化家扶提供

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