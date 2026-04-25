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彰化早春葡萄收成幾家歡樂幾家愁 北農最高拍出每公斤600元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣粉蔥最大產地在溪湖鎮，跟宜蘭三星蔥系出同門卻名氣不如三星蔥。記者簡慧珍／攝影
彰化縣粉蔥最大產地在溪湖鎮，跟宜蘭三星蔥系出同門卻名氣不如三星蔥。記者簡慧珍／攝影

彰化縣巨峰葡萄最大產地溪湖鎮，部分葡萄園去年8月遭豪大雨淹沒，全鎮早春葡萄整體產量下滑約三成，品質落差大，運至北農拍賣每公斤最高價600元、最低價100元，葡萄農幾家歡樂幾家愁。

溪湖鎮農會今舉辦農業文化節，展出溪湖鎮早春葡萄、青蔥、白花椰菜等農特產品，鎮農會去年與食品公司共同研發巨峰葡萄風味玉米脆條「葡萄乖乖」，上市後供不應求，今活動很多小朋友、年輕人到場指名購買，再掀搶購熱潮。

全國巨峰葡萄種植面積約2170公頃，彰化縣占1093公頃，溪湖鎮早春溫室葡萄約550公頃、夏季露天葡萄約480公頃（面積不重複），溫室種植面積全縣最大，露天僅次於大村鄉。早春溫室葡萄元月開始採收，產季集中2月至6月，今年運至北農拍賣價格落差大。

鎮農會總幹事陳金源說，去年8月豪大雨造成部分溫室葡萄園淹水或土壤含水量過高，葡萄根系受損導致後續生長狀況不良，未淹水損失的葡萄園正常生長，早春葡萄整體產量減少約三成，生長良好的葡萄運至北農拍賣最高價每公斤600元，根系受損長出的葡萄就算努力照顧，每公斤拍賣價最低100元。

陳金源又說，溪湖葡萄有一定品質和口碑，早春葡萄產季2至6月，露天葡萄5至6月，除了農民自有管道銷售，鎮農會也代售，民眾可找有信譽的農民購買或向鎮農會洽詢，買到安全美味的葡萄。

黃姓葡萄農表示，去年冬末到今年春季的氣候還算穩定，葡萄開花時沒暴熱暴冷，花穗品質都很好，未受損的葡萄園產量創最近10年內新高紀錄，價格相對穩定。

彰化縣溪湖鎮農會舉辦農業文化活動，展示溪湖農特產白花椰、巨峰葡萄。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮農會舉辦農業文化活動，展示溪湖農特產白花椰、巨峰葡萄。記者簡慧珍／攝影

玉米 農會 彰化縣

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