彰化東螺溪畜牧業者埋怨加嚴總量管制 環保局：汙染七成來自畜牧

彰化縣舊濁水溪被稱彰化母親河，環保局調查發現七成汙染來自畜牧業，實施分期重金屬汙染總量管制，既有畜牧場不可增加飼養數量，新設畜牧場的放流水標準提高，繞道偷排被抓到第二次吊銷放流水證照，部分畜牧業者直呼標準太嚴，形同撲滅畜牧場。

舊濁水溪又稱東螺溪，春季有木棉花季，秋季有台灣欒樹節，花季期間最被詬病的是空氣瀰漫畜牧臭味，近年縣政府在花季前加強稽查東螺溪沿線畜牧場，但進一步調查發現東螺溪汙染源七成來自畜牧業，東螺溪對畜牧廢水的生化需氧量最大容許值11萬頭豬，目前養殖24萬頭豬，即使每家畜牧場都守法不偷排，東螺溪仍處在重度汙染程度。

環保局長江培根今表示，北彰化東西二、三圳流域曾嚴重汙染，環保局2016年至2023年分三期實施重金屬汙染總量管制計畫，從彰化市東西二、三圳逐期擴大到和美鎮、秀水鄉、鹿港鎮的新埤舊圳和八堡一圳等灌溉水系，東螺溪也比照辦理，在溪湖橋到鹿島期之間實施分期汙染總量管制計畫。

江培根說，既有畜牧場不可增加飼養數量，且養豬2千頭以上、養牛500頭以上的畜牧糞尿資源化處理比率須達總廢水產生量的10%，養豬20至2千頭、養午40頭至500頭的應達成畜牧糞尿資源化處理比率需達總廢水產生量的5%，新設畜牧場汙染管制加嚴提高標準二至三成。

畜牧場如未經處理或沒妥善處理，畜牧廢水排入東螺溪及灌溉系統，除了依汙染程度罰款，並加嚴重金屬項目排放限值，若繞道排放畜牧廢水第一次被抓到，依汙染程度罰款和加嚴重金屬項目排放限值，再被抓到偷排即撤銷排放許可執照，並不再核發許可證。

東螺溪沿岸約30家中小型畜牧場，部分業者抱怨養豬成本提高，環保局提高管制標準和採總量管制，連一次不小心犯錯的機會都沒有，形同撲滅畜牧業。江培根說，東螺溪沒天然水源，全靠農田灌溉餘水、雨水、民生廢水和畜牧廢水挹注溪水，不能不加嚴管制畜牧廢水。