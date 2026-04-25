彰化和美又傳狗追人 國中生摔水溝

彰化縣和美鎮太平路再傳犬隻追咬事件，一名十四歲國中生日前騎乘電動自行車行經路段時，突遭三隻犬隻追逐撲咬，閃避不及失控連人帶車摔入路旁水溝受傷，彰化縣動物防疫所表示，將釐清犬隻是否有飼主，若因疏縱導致狗傷人，最高可裁處一萬五千元罰鍰。

這名國中生十四日騎車外出途中行經太平路，路邊三隻狗突然竄出追逐，少年驚慌閃避，卻撞上水溝旁水泥護欄後跌落水溝，造成雙腳多處擦傷，經送醫治療後返家休養數日才恢復上課。

家屬指出，這三隻犬隻疑似就是上月曾追逐民眾的同一批犬隻，平時常結伴在太平路遊蕩，懷疑已形成固定犬群。縣議員賴清美痛批，當地今年以來多次發生犬隻追人與傷人事件，如今再度造成學生受傷，要求動物防疫所全面清查並強力捕捉，不應讓民眾暴露風險中。

居民指出，和美鎮太平路一帶約有十五隻狗聚集，被稱為「猛犬軍團」，陸續發生多起追咬與摔傷。包括二月廿四日一名婦人遭追咬受傷，三月二日另有騎腳踏車婦人被追摔車，甚至有騎士貼牆騎乘仍遭犬隻追趕，居民人心惶惶。

彰化縣動物防疫所表示，先前調查發現部分犬隻原由一名婦人飼養，因住院無人照顧，家屬將犬隻放養，導致犬群遊蕩，目前已捕捉十隻犬隻，並依法裁罰飼主疏縱行為。不過此次肇事犬隻初步確認並非先前已開罰犬隻，仍持續追查是否另有飼主。

動防所指出，若確認犬隻為有飼主，將依動物保護法相關規定要求飼主負起管理責任，若因疏縱導致傷人，最高可裁處一萬五千元罰鍰。同時提醒民眾，遇犬隻追逐應避免奔跑或劇烈動作，保持冷靜緩慢離開，後續也將針對熱點加強巡查與捕捉，以降低危害。