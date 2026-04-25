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中捷徵才起薪低難留人力 「香蕉價」掀熱議

聯合報／ 記者陳敬丰陳俊智／連線報導
中捷公司近期徵才，站務員、技術員起薪皆不到4萬元，引發「香蕉價」爭議。圖／聯合報系資料照片
中捷公司近期徵才，站務員、技術員起薪皆不到4萬元，引發「香蕉價」爭議。圖／聯合報系資料照片

台中與桃園捷運近期徵才與補強人力，中捷因起薪偏低引發「香蕉價」爭議，桃園則面臨人才被挖角與經驗銜接壓力。議員質疑，公營捷運在薪資與留才制度上難與民間競爭，恐影響營運穩定與服務品質。

台中捷運員工約八百人，四月招募站務、技術與管理人員，預計正取三十二人、備取九十六人。站務員起薪約三萬五千元、技術員約三萬六千元，助理專員與專員約三萬六千元至四萬元，助理管理師約五萬三千元，另設年終與考核獎金。

民進黨市議員張玉嬿指出，中捷薪資在網路引發熱議，電子電資技術人員起薪僅三萬六千元，她說，台中地方電視台起薪可達四萬元，服務滿五年可達五萬元，中捷待遇偏低，且新進人員未滿一年離職率約三成三，未滿兩年約一成八，至第四年仍有一成七，顯示人力流動率高，留才困難。

中捷董事長顏邦傑表示，公司薪資確實略低於業界，尤其技術類人才在民間需求殷切，不少新人同時錄取多家公司，進公司不久即轉職。

中捷已於二○二二年及二○二四年兩度調薪，調幅約百分之四至百分之七，離職率也由二○二四年的百分之九點五五降至二○二五年的百分之六點一五，今年第一季降至百分之一點三二，已有改善。

顏邦傑說，今年將再提出加薪方案報市府核定，並持續與台中專科及大學合作，推動實習與培育制度，讓學生畢業後直接投入職場，同時設立托育中心等福利措施，盼提升留任率。

桃園捷運因應綠線北段七站預計年底通車，整體營運需三百四十七人，目前已招募二百七十六人，並採一對一師徒制，由機場捷運資深人員帶領新人，預計八月完成訓練。

桃園市多名議員指出，桃捷近年雖有盈餘，但人才仍頻遭挖角，形同培訓平台，建議應同步調整薪資結構與福利制度。桃捷總經理莊英震表示，公司已連續三年調薪，今年調幅達百分之五至七點五，薪資水準已逐步追上台北捷運，未來也將規畫更多福利政策留才。

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