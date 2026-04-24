「型男局長」李善植奪百萬大獎 台中法制實力獲肯定

財團法人孫運璿學術基金會今日舉行「114年度傑出公務人員頒獎典禮」，台中市傳捷報，由「型男」法制局長李善植憑藉深厚法制專業與多項公共服務創新成果獲頒殊榮，不但獲百萬獎金，並赴海外深度考察與研究，並出版報告的機會。

市府秘書長黃崇典表示，李善植具備法官、檢察官及律師等完整司法歷練，兼具審判、偵查與辯護實務經驗，任內不僅協助各機關妥善處理法律問題，也能精準回應市民需求，在有限資源與法制工具下持續推動改革創新，成果斐然。基金會的肯定，不僅是對個人專業的高度評價，也讓外界看見市府團隊的整體實力。

法制局指出，李善植七年半任內推動多項全國首創措施。在消費者保護方面，建立實體消費警訊公告機制，並強化一頁式網購詐騙防治；法律諮詢服務則導入專科、性別友善與客語等多元管道，並首創夜間電話法律諮詢，提升服務可近性。

在被害人保護上，成立「台中市重大社會案件被害人關懷聯繫平台」，整合跨局處與民間資源，提供一站式支持；調解業務方面，推動和平區遠距視訊調解，改善偏鄉交通不便問題，並使台中市調解績效連續7年蟬聯全國第一。

此外，他也規畫「類一條鞭」法制人員制度，強化整體法制作業能量，並協助數百名大學生處理無卡分期詐騙案件，成功促成多起和解。

獲獎人李善植表示，過去橫跨公部門與民間歷練，深知政府具備推動公共利益的責任與能力，因此格外珍惜每次服務機會。未來將持續精進專業，守護市民權益，並運用本次獲獎所提供的海外考察機會，深入研究「人工智慧法制化」發展趨勢，提出兼顧創新與權利保障的政策建議，為我國AI治理奠定更完善的制度基礎。

台中市已連續兩年有市府成員獲此殊榮，繼建設局副局長陳永欣獲獎，今年再由法制局長李善植以法制專業及多項公共服務創新貢獻，獲此殊榮。

孫運璿學術基金會自1996年成立以來，秉持孫運璿「奉獻、遠見、紮根、傳承」理念，每年透過嚴謹遴選，選拔2至3位對國家公共事務具重大貢獻的公務人員公開表揚，頒發每人新台幣100萬元獎金，資助赴海外進行深度考察與研究，是國內最具指標性的公務人員榮譽獎項之一。