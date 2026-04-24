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大甲媽祖25日回鑾台中 烏日警交管投入逾250人力

中央社／ 台中24日電

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，預計25日凌晨回鑾台中，烏日警分局規劃交通管制與疏導措施，投入161名警力、92名協勤民力，對假藉宗教名義從事暴力行為將採強勢執法。

大甲媽祖遶境進香活動年年吸引許多信眾跟隨。烏日警分局今天發布新聞稿，預估沿線出現大量人、車潮，針對大肚區、龍井區主要路段祭出交通管制及遶境安全維護工作，投入警力161名外，運用協勤民力92名進行交通管制。

25日凌晨3時至下午4時實施調撥車道及車輛管制，並在各重要路口編派警力實施交通指揮、疏導管制；若發現車流壅塞情事，警方將啟動交通快打。

調撥車道措施：1、大肚區沙田路一段、興和路口至沙田路二段、自由路口沿線實施彈性車道調撥；2、大肚區沙田路二段、自由路口至龍井區沙田路四段、中華路一段口沿線實施彈性車道調撥；3、龍井區沙田路四段544號中油加油站前至沙田路六段、向上路七段口沿線實施彈性車道調撥。

車輛管制部分：1、區段管制，大肚區沙田路二、三段及龍井區沙田路四段特定區段實施改道，分別引導至自由路與中華路；2、大度橋管制：南下往彰化方向慢車道封閉，車輛請改駛快車道。

烏日分局長謝博賢表示，對於任何假藉宗教名義從事暴力行為，將採取「強勢執法、嚴正究責」原則，展現維護治安與公權力決心。

大甲媽祖 大甲 媽祖

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