新地標！斥資1727萬台中西屯協和里活動中心「玻璃陽光盒子」歡喜啟用

台中市西屯區協和里民引頸期盼的新集會場所正式亮相，為彌補因市政路延伸工程拆除原閱覽室，市府投入1727萬元，選址文小91用地，打造「玻璃陽光盒子」全新市民活動中心，由市長盧秀燕親自主持啟用典禮，成為當地亮眼的建築新地標。

今天的活動包括盧秀燕、立法院副院長江啟臣、市議員黃馨慧、張廖乃綸、陳淑華、林祈烽、民政局長吳世瑋、建設局長陳大田、西屯區長鄭錫禧等人，以及南屯多里里長、協和里民出席。

盧秀燕在啟用典禮致詞時表示，市府秉持「說到做到」原則，迅速推動新建集會場所，協和里市民活動中心因市政路開闢，原有里民聚會場所的「下七張犁閱覽室」拆除，因此，利用文小91用地，為該里單獨打造新的活動中心，創下市府所項紀錄。

盧秀燕指出，感謝各方努力促成，為市民打造嶄新的活動場域，市府近年更持續重磅投資西屯區，積極推動台中國際會展中心等指標性建設，將西屯從蛋白區升級為繁華的蛋黃區，創造宜居也具經濟競爭力的生活環境。

民政局長吳世瑋表示，協和里市民活動中心以「玻璃陽光盒子」為設計概念，採用大面積落地窗引入自然光，營造明亮通透的空間感，並讓室內外活動自然融入社區街角。

西屯區長鄭錫禧指出，協和里市民活動中心去年5月開工以來，在市府團隊、施工單位等努力下，工程進度超前，今年1月底順利竣工，後續也完成驗收及啟用作業，不僅展現市府推動基層建設的執行力，也回應地方長期對活動空間的期待，提供居民更完善、便利的休閒交流場域，進一步提升社區生活品質。