南投藍田書院助學531名弱勢生 許淑華讚許

「阿公看到水果都皺眉頭。」彰化縣湖北國小洪萱貽等3名學童用醋酸、茶包袋，拿蘋果、芭樂等水果打汁或切塊做實驗，發現多種水果越熟越甜，且打汁後快速釋放糖分，實驗結果不但讓阿公可以放心吃水果，也得到全縣科展生活與應用第一名，將代表參加全國決賽。

2026-04-24 15:34