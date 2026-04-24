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南投藍田書院助學531名弱勢生 許淑華讚許
藍田書院慈善功德會今天頒給281名國中生獎學金、250名高中職生午餐費補助，每人新台幣3000元。南投縣長許淑華表示，藍田書院長期關懷弱勢學生，助更多努力向學孩子被看見。
南投市藍田書院慈善功德會今天辦理國中清寒優秀學生獎學金暨高中清寒學生午餐補助發放活動，許淑華出席致贈感謝狀表示，藍田書院長期關懷學生，資源相對不足孩子更需社會鼓勵，希望獎學金讓學生感受溫暖支持，求學路上更有信心持續前進。
她說，藍田書院長期推廣在地文化與教育、致力扎根宗教信仰，也積極推動文學、書法等傳統藝術與人文素養培育，成立慈善功德會，長期從事社會慈善救助、關懷弱勢家庭學生；另外，南投縣政府持續加碼教育補助政策，包含鼓勵在地就學、提供海外遊學機會等經費逐年提升，並推更多創新方案協助多元發展。
藍田書院管理委員會主任委員張振昌表示，成立25年的慈善功德會除弱勢救濟、喪葬補助等，每年也頒發清寒優秀學生獎學金，這次發放對象為南投31所國中共281名學生，及13所高中職共250名學生午餐費補助，合計159萬3000元。
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