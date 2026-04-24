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大甲媽鑾轎今晚回彰化市 鄭銘坤籲信徒和氣接媽祖

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市宏仁醫院行政和醫師團隊扛起大甲媽鑾轎為患者祈福。圖／宏仁醫院提供
彰化縣員林市宏仁醫院行政和醫師團隊扛起大甲媽鑾轎為患者祈福。圖／宏仁醫院提供

大甲遶境進香回鑾，今上午扺達員林市區，照例到宏仁醫院大門前駐蹕，門口旁醫療站為隨香信徒治療足部水泡，並提醒民眾在雨天時務必保護雙腳，應及時處理沾染雨水的傷口以免感染，本身有慢性疾病更要注意併發蜂窩性組織炎。

大甲媽鑾轎今凌晨0點45分從北斗奠安宮起駕北返，途經田尾、永靖兩鄉，上午進員林市約8點50分接近宏仁醫院，忽然雨停，宏仁董事長陳鴻銘和總院長王斯弘、醫療副院長朱建統、蘇俊郎，與常春醫院醫院長汪國麟、副院長林郁、南投縣東華醫院行政副院長陳家鈞等人接駕，並接手扛起媽祖鑾轎為病患祈福。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，今凌晨開始下雨，達到宏仁醫院時天氣還不錯，相信這是媽祖看到醫護人員善心，感謝宏仁醫院及大甲鎮瀾宮醫療團的醫護人員服務需要醫療的信徒，鎮瀾宮籲請信徒留意健康衛生；今晚即將重返彰化市，南下行程在彰化市發生打架事件令人遺憾，再次呼籲信徒和氣迎媽祖。

宏仁醫院醫療副院長蘇俊郎說，門口醫療站今處理許多雙腳起水泡的信徒，有人沒穿襪子就徒步進香，傷口遇到雨水若未及時處理恐感染病菌，萬一本身有慢性疾病易併發蜂窩性組織炎，信徒務必保護雙腳避免受傷。

宏仁醫院總院長王斯弘提醒，氣象預報今、明兩天有雨，天氣仍悶熱，信徒隨香步行需預防熱中暑，慢性病患者應按時服用藥物，不要分別人吃；隨香信眾要隨時補充水分，若有狀況及時就醫。

彰化縣員林市宏仁醫院醫護人員為大甲媽隨香信徒處理足部傷口。圖／宏仁醫院提供
彰化縣員林市宏仁醫院醫護人員為大甲媽隨香信徒處理足部傷口。圖／宏仁醫院提供

媽祖 遶境 大甲

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