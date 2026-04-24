金價飆破仍不手軟 這家眼鏡行揪親友獻9面金牌謝媽祖

彰化市宏恩眼鏡行業者呂國郎，感念大甲媽祖遶境進香多年庇佑，今日與信眾共同捐獻9面金牌，總市值逾20萬元。在近期金價持續走高情況下，9面金牌一字排開格外吸睛，現場另發送限量「台灣LV」茄芷袋，吸引不少民眾排隊索取。

呂國郎每年於大甲鎮瀾宮媽祖回鑾期間，皆在眼鏡行前設置休息站，提供隨香信眾蔬食、飲料補給，長年投入公益服務。其經營的眼鏡行也持續關懷弱勢學童，凡大甲鎮瀾宮兒童家園有配鏡需求者，皆免費提供眼鏡並親送到府，並定期捐款支持家園運作。

呂國郎表示，今年是第7年獻金牌予媽祖。過去妻子身體不適，在媽祖庇佑下逐漸康復，夫妻也順利迎來孩子，讓他心存感恩，因此持續以實際行動回饋。

此次捐獻的金牌每面約1錢，市值約1萬8000元，但製作成本已上漲至2萬3000元以上，較去年明顯增加。呂國郎指出，家人與親友都感受到媽祖庇佑，因此將家人姓名刻於金牌之上，表達對過往守護的感謝。

彰化市宏恩眼鏡行業者呂國郎，感念大甲媽祖遶境進香多年庇佑，每年都會設置點心站。記者林敬家／攝影