影／為長輩做糖分實驗有具體結論 彰化縣湖北國小晉級全國科展決賽

「阿公看到水果都皺眉頭。」彰化縣湖北國小洪萱貽等3名學童用醋酸、茶包袋，拿蘋果、芭樂等水果打汁或切塊做實驗，發現多種水果越熟越甜，且打汁後快速釋放糖分，實驗結果不但讓阿公可以放心吃水果，也得到全縣科展生活與應用第一名，將代表參加全國決賽。

彰化縣115年第六十六屆中小學科學展覽競賽結果揭曉，溪湖鎮湖北國小10件入圍，獲得1件第一名、兩件第二名、1件第三名，其餘佳作。湖北國小今公開展覽得獎作品，指導老師和小朋友分享實驗過程和心得。

「『熟』能生『糖』，『汁』速而退」榮獲第一名，小朋友洪萱貽、胡芮甄、施柔甄表示，她們看見長輩面對水果時悶悶不樂，想吃卻不敢多吃，所以做實驗看看水果在什麼情形下最容易釋出糖分，經過切塊、打汁後加醋酸再倒進茶包袋，發現沒打汁水果因細胞壁被破壞，很快釋出糖分，越熟水果越甜也糖分高，所以建議吃切塊、高纖的水果，且避免過熟。

指導老師楊琇尊說，為保護小朋友實驗安全，用醋酸替代鹽酸，酸鹼值保持3，用兩層茶包袋代替透析膜，實驗約7天，蒐集、閱讀、分析文獻約三個月，能代表彰化縣參加全國決賽，團隊將加強實驗嚴謹度以爭取好成績。

溪湖鎮盛產巨峰葡萄，每年產生數千公斤葡萄藤枯枝，教師張禾姿指導學童陳威杰、楊晉瑜控制時間、燃料使用量製造高品質生物炭，得到第二名。學童周芮以、施柔羽、柯采縈看見新聞報導木棉花謝後的木棉變公害，請校長莊世雄爬樹採木棉，做隔音、保溫等實驗，「『棉』薄之力」也是第二名。積木氣球車噴射管實驗得第三名，「『鏽』才遇到瓜」佳作。

校長莊世雄說，今年湖北入圍10件作品分布不同類組，堪稱「十項全能」，學童與老師緊密配合，願意寒暑假返校做實驗，接受指導發揮研究精神追根究柢，實驗開花結果，證明湖北行政和教學團隊用心培育小小科學人，科學教育才有今年成就。