120公尺塞10支電桿！神岡國小電桿林阻礙動線 台電允8月消失

台中市神岡國小活動中心將於今年9月完工啟用，立委楊瓊瓔及市議員羅永珍今天邀集相關單位現勘，發現不僅停車場出入口動線受阻，其中神清路出入口電桿林立，短短120公尺路段竟密集設置10支電桿；經協調電力設備配置後，台電允諾將於8月底前完成電桿地下化及相關設備遷移，改善校園周邊交通安全。

神岡國小校長郭冠毅指出，校內學生活動中心暨地下停車場工程預計6月完工，但目前出入口左右兩側皆設有電桿，影響車輛進出視線；此外，營養午餐中央廚房出入口同樣受電桿阻礙，影響配送動線與安全；他強調，神清路的人行道屬校地範圍，原則上可供台電設置電力設備，但仍須兼顧學童通學安全。

神岡里長王百瀛表示，原本架設於電桿上的電力設備，配合地下化工程改設至地面人行道後，若未妥善規劃，恐壓縮行人通行空間，甚至形成視線死角，增加交通風險。他呼籲台電在設置設備時，務必審慎評估動線與安全，避免影響學童日常通行。

台電台中區營業處指出，神清路（中山路至神林路）路段將推動架空線路地下化工程，全長約120公尺，涉及10支電桿遷移作業；另有4座電力設備需移設至地面，已與校方協調確認設置位置，後續將依程序施工，預計8月底前完成。

楊瓊瓔辦公室執行長洪柳益表示，該路段電桿密集，不僅影響交通動線，也有礙市容觀瞻，感謝台電配合學校重大工程同步推動電桿下地作業，讓校園周邊交通改善一次到位。他並強調校園安全沒有妥協空間，要求台電加速電桿地下化與設備遷移進度，同時兼顧行人與車輛動線規劃，打造更安全友善的通學與交通環境。