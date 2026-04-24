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南投市道路新舊標線並存 公所：為啟動人行道工程

中央社／ 南投縣24日電

南投市公所規劃在文化路建置實體人行道保障學生步行安全，先調整道路標線，但新舊標線並存引議論；市公所表示，目前標線為配合未來人行道位置先行調整，非最終樣貌。

南投市文化路近期重劃標線及調整速限，引起居民關注，南投市公所今天說明，調整道路標線是為後續啟動「文化路實體人行道建置工程」，核心目標是建構校園周邊安全通學廊道，提供南投國中、漳和國小師生安全上下學道路，目前劃設的道路標線不是最終樣貌。

南投市長張嘉哲表示，文化路長期缺乏實體人行道，學生必須與車爭道，為改善現況，市公所參考交通部最新修訂標誌標線劃設規範，導入交通寧靜區概念，透過縮減車道寬度產生視覺壓迫感，以利降低車速，施工與適應過渡時期造成用路人些許不便，但為守護市民與學生安全，改善是城市邁向「人本交通」的必要作為。

漳和國小校長張鈴采透過南投市公所表示，校方與家長高度期待實體人行道完工，將給學生最實質通行保護；南投國中校長劉松彥說，文化路是學生通勤必經之路，透過標線先行劃設，能提早導引用路人習慣新行車模式，強化駕駛人對行人路權的重視與注意力。

市公所表示，從傳統「車本交通」轉型為現代「人本交通」會經歷習慣改變陣痛期，以南投市中興新村中正路改善工程為例，初期引發正反意見討論，但實施後對於降低事故、整頓路肩亂象都有顯著成效；文化路施工期請鄉親包容，完工後將成安全通學路段。

南投 人行道

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