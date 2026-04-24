鹿港生態公園升級共融遊戲場將設大型彈跳床 梅花鹿現況曝

彰化縣鹿港生態公園自2017年開始飼養梅花鹿，過去曾開放民眾近距離互動，但自新冠疫情爆發後即未再開放接觸，改採遠距觀賞方式，但仍吸引不少民眾專程前往一睹風采。近期縣府規劃設置共融遊戲場，將引進大型立體彈跳床「雲朵蹦丘」，園區原有梅花鹿也持續飼養，將成兼具遊憩與生態觀察的特色亮點。

彰化縣府今舉辦「鹿港鎮生態公園兒童遊戲場環境設施改善工程」動土典禮，縣長王惠美表示，本案總經費達4500萬元，預計工期240天，設計以鹿港在地特色「梅花鹿」為主題IP，打造融合生態教育與自然探索的全齡化共融遊戲場。

園區將導入多項兼具挑戰性與趣味性的遊具，包括去年參訪丹麥後引進的大型立體彈跳床「雲朵蹦丘」，外型如雲朵般潔白，可容納多名孩童同時使用，園區也規畫滑索、鞦韆、攀爬網、搖搖馬及旋轉盤等設施，另設「體能挑戰區」，結合攀爬、平衡與擺盪等元素，讓中高年級學童在遊戲中強化體能；此外也增設社區型「健體區」，提供長者及居民日常運動空間。

王惠美指出，鹿港生態公園為鎮內唯一飼養梅花鹿的公園，占地約3公頃，這次遊戲場使用面積約0.8公頃。未來完工後，將可串聯鹿江國中小、鹿港老街、轉運站及周邊觀光設施，提升整體觀光與休憩效益。

鹿港鎮公所說，目前園區有5隻梅花鹿，2017年一隻公鹿因病死亡，2021年一隻母鹿自然死亡，現存鹿隻年齡偏高，曾出現腳部不適情形，經治療已改善。疫情後已停止開放餵食及接觸，由專人照護，且這次工程集中於園區北側，不影響梅花鹿生活環境。

城觀處表示，縣府同步推動「彰化囡仔好幸福公園好好玩」活動至5月23日，邀請家長帶孩子走出戶外。目前全縣已完成16座共融式公園，民眾打卡拍照還有機會抽中國家地理出遊用品及滑板車等獎品。