漫畫家蔡志忠故居登錄紀念建築碰壁 被批審查角度要「政治正確」

知名漫畫家蔡志忠曾住過的老房子、溪湖鎮的巫家彩瓷聚落群和楊永安古厝，經彰化縣文資審議委員會審查，都不符文資保存價值；彰化縣八卦山文化協會理事長蔣敏全今抨擊審議過程切斷文化與歷史的脈絡，審議結果違反專業。

第四屆「彰化縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，昨下午召開今年度第二次會議，審議4案、審查3案，晚間公布通過審議1案、審查3案，受矚目的花壇鄉蔡志忠古厝及列冊追蹤的3件提案都沒過關。

蔣敏全今指出，藝人鄧麗君6個月大離開雲林縣褒忠鄉，一生事業都在外地，她出生故居仍被登錄為紀念建物；朱銘紀念館僅興建9個月就因他的成就被登錄紀念建物；蔡志忠15歲外出學繪畫技能和創業，多次回家鄉探視，卻被拒絕登錄故居為紀念建物，令人懷疑被拒原因是前往大陸發展的蔡志忠曾說過「生在台灣，住在西湖，葬在少林」，他的作品都是宣揚中華諸子百家文化，成為「政治正確」犧牲品。

蔣敏全表示，溪湖鎮西寮里過湳巫家彩瓷聚落群，是巫家經營有成及家族團結的文化表徵，沒有家族怎有彩瓷聚落？被解除列管追蹤令人遺憾。溪湖鎮的大突楊永安古厝是日治時代彰化稻米組合長楊琴的故居，深具歷史意義，因古厝「卡」到溪湖市地重劃利益，即使家族七成成員同意並提報登錄紀念建築也觸礁。

彰化縣文資審議，花壇鄉「蔡志忠古厝」登錄紀念建築審議案，審議委員雖肯定在台灣和國際的藝術成就，但15歲離開彰化後，重要創作、相關著作與人生歷程都跟古厝無直接關聯，重要創作也不在這裡完成，不符歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法，不登錄紀念建築。

至於溪湖鎮的西寮里過湳巫家彩瓷聚落群，經審議彩瓷與合院民居形成的歷史脈絡與紋理無相關聯；溪湖鎮的大突楊永安古厝土地權屬複雜，建物形制及範圍尚未具備古蹟、歷史建築、紀念建築的價值。這兩案都解除列冊追蹤。