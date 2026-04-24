大肚和美橋「2分鐘到台中」願景 提前引爆和美房市熱潮

彰化縣長王惠美日前視察「台中大肚-彰化和美跨河橋梁工程」，並提出「2分鐘到台中」的期許，這項願景不僅象徵中彰交通新紀元，也讓和美地區的房市受到高度矚目。隨著工程進度逼近尾聲，在地鄉親與購屋族都提前關注這座跨河橋梁可能帶來的生活圈效益。

大肚和美橋自2023年1月開工，目前整體進度已近九成，預計今年10月底通車。橋梁設有雙向4車道、2機車道及人行與自行車的共用道，完工後將有效分流大度橋與中彰大橋的車流，紓解尖峰時段的壅塞問題，還能有機會欣賞烏溪的夕照。

這座橋梁不僅是交通建設，更是地方發展的重要推手，實際落實「中彰30分鐘生活圈」。王惠美強調，這是地方期待已久的重大建設，將大幅提升通勤便利性。

除了交通疏運效益，和美地區還擁有彰濱工業區與momo中區物流中心等產業利多。橋梁通車後，將進一步提升工業區的物流效率，帶動就業機會，並吸引更多人口進駐。中彰生活圈的形成能便利通勤族，也有助於擴大商業活動與觀光旅遊。

原在台北上班、去年返鄉購屋住在和美的王小姐特別期待橋梁通車，她認為，「2分鐘到台中」可以加快生活的便利，不論前往大型賣場或百貨商場，交通網絡更健全，就像回到台北的生活圈。和美鎮長林庚壬也說，這座橋梁將讓交通更通暢快速，對地方發展有重大助益。

交通建設與產業利多直接反映在房市上。根據2025與2024年彰化全縣實價登錄資料，和美不受景氣或政策影響，均維持在彰化縣成交量第三名，顯示市場的熱度維繫。

而進入2026年第1季與累算2025年預售成交量共有74筆、均價每坪36.08萬元，成交最多的建案為格睿建設鎖定首購族推出2至3房精緻格局的「格誠竹暘」，而「銓邑境好」、「巨匠繽儷」等華廈建案也有突出的成交表現。

格睿建設現場主管蔣世文表示，因為長年在地深耕的優勢，讓「格誠竹暘」每坪均價29.96萬元，能主打「絕版2字頭」，推出符合在地鄉親與首購族期待的建案。

住商不動產和美彰美加盟店東柯明樺分析，和美的優勢在於交通改善、產業支撐與生活圈形成，這些因素讓購屋族與投資人提前佈局。與彰化市、員林市相比，和美鎮房價具備相對競爭力，再加上新橋梁通車後的時間紅利，吸引力更為明顯。

和美房市提前發酵，柯明樺提醒購屋族仍需理性評估。橋梁工程雖預計10月通車，但施工時效與後續交通乘載仍需持續觀察。房市短期可能因熱潮帶來價格波動，購屋族應留意政策調整與市場供需，避免過度追高。

隨著和美有望成為中彰生活圈的核心，未來要如何兼顧長期穩定與居住品質，將是接下來值得關注的課題。

彰化和美「格誠竹暘」以推絕版2字頭，挑戰當地2025年迄今每坪均價36.08萬元。業者提供