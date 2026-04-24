中捷徵才起薪三萬多挨批「香蕉價」 董事長：今年提出加薪方案

台中捷運公司員工數約800人，今年4月發布徵才公告，包含站務員、技術員、管理人員等等，站務員起薪3.5萬元、技術員起薪3.6萬元，挨批「香蕉價」，民代要求提出具體改善方式。中捷董事長顏邦傑表示，今年會再提出加薪方案，報請市府核定。

中捷公司今年度新進人員甄試從4月17日開始報名、30日報名截止，5月30日筆試、7月11日面試，預計錄取正取32人、備取96人，包含運務人員、電子電機類技術人員、機械類技術員、資訊類技術員、土木類技術員、管理和行銷專員等等。

根據甄試簡章，站務員每月薪資約3萬5000元，技術員約3萬6000元，助理專員3萬6000元，專員4萬元，助理管理師5萬3000元，每年設有年終獎金與考核獎金，年終獎金約1.5個月，考核獎金根據績效評定，平均約1個月。

民進黨議員張玉嬿今天在議會質詢指出，中捷的徵才公告在網路上引起熱議，不少人直呼「何不食肉糜」「給香蕉價」，電子電資的專業人員起薪竟然只有3萬6000元，完全和市場脫節；她和其中一名網友了解狀況，台中當地電視台都能開出「第一年4萬、做滿5年5萬」，中捷相形之下實在過低。

張玉嬿表示，低起薪導致新進人員容易離職，未滿一年新人離職率約33.3%，未滿兩年18.3%，到第四年都還有17.6%；台中捷運不應該變成帶頭低薪，希望中捷公司提出更具體的方案留住人才，也請市府拿出態度，為專業付出合理價格。

顏邦傑答詢表示，目前中捷待遇和業界相比稍低，尤其民間企業對技術類人員需求非常殷切，不少新人同時報考好幾家公司，進公司沒多久就在別處錄取；中捷近年已經調薪兩次，2024年調薪後離職率已大幅降低，公司今年也會再提出加薪方案，報請市府核定。

顏邦傑說，中捷公司除了盡量放寬徵才條件，也與台中的專科、大學合作，邀請在校學生多了解捷運的運作狀況、到公司實習，畢業後可以直接進入，培育在地人員減少流失；公司福利也逐漸增加，如開辦托育中心方便年輕父母，各方面思考如何留住人才。

中捷近年兩次調薪，2022年中階主管調薪4%、其他員工調薪5.21%，2024年中階主管與一般員工皆調整7%。中捷公司指出，2024年調薪後，離職率顯著下降，該年離職率9.55%，2025年下降到6.15%，今年1到3月離職率則是1.32%。