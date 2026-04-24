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網傳高美濕地遭回填戴奧辛廢棄土方？台中環保局開挖送驗結果出爐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中高美濕地夕陽美景。圖／台中市政府提供
台中高美濕地夕陽美景。圖／台中市政府提供

近日網路流傳「高美濕地疑有回填含戴奧辛土方」，引發民眾恐慌。台中市環局表示，環保局配合台中地檢署查緝營建廢土方棄置並多點位開挖取樣送驗，經檢驗後認定非屬有害性廢棄物，並無回填含戴奧辛廢棄物情事。

台中市清水區高美濕地為重要濕地生態資源，孕育珍稀的雲林莞草及豐富的彈塗魚、招潮蟹等生物，兼具生態保育與觀光價值。

環保局說明，環保局在2024年7月17日配合台中地檢署查緝營建廢土方棄置案，在案場多點位開挖取樣送驗，經檢驗現場廢棄土方，認定非屬有害性廢棄物，並無回填含戴奧辛廢棄物情事，相關檢驗結果均提送台中地檢署作為偵辦依據。台中地檢署已在去年12月偵查終結並起訴王姓主嫌等7人，廢土來源另分他案持續偵查中。

環保局指出，另關於現場回填廢棄土方清理，經環保局行文台中地檢署並在今年1月22日函復確認現場已無保全必要，環保局後續將依廢棄物清理法第71條規定，限期行為人清除廢棄土方及環境復原。

戴奧辛 高美濕地

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