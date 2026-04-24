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接待中心變身藝廊！台中建商藝術季落幕 轉化20萬物資助弱勢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
豐邑攜手逢甲國小啟動「暖心圓夢計畫」，將玩具物資捐贈轉化為品格啟蒙。圖／豐邑集團提供
豐邑攜手逢甲國小啟動「暖心圓夢計畫」，將玩具物資捐贈轉化為品格啟蒙。圖／豐邑集團提供

台中建商投入公益不遺餘力，尉寶建設在台中五期的接待會館化身城市藝廊，舉辦「尉寶藝術季」接近尾聲，聯合參展藝術家捐出價值20萬元的愛心物資給4大社福機構；豐邑集團攜手台中逢甲國小、忠明高中，將百合花與「校園娃娃機」引入校園，讓生硬的品格與健康教育變得好玩又暖心。

尉寶建設長期推動美學教育，將位於五期的「尉寶⼤敦主⼈」社區的接待會館化身為城市藝廊，舉辦半年的「尉寶藝術季」，邀請銅板鏽蝕藝術家吳極、銅雕藝術家陳定鴻及⽯雕藝術家張家銘接力展出，採預約制，成功吸引民眾走進藝術空間。

尉寶建設總經理陳英哲說，「尉寶藝術季」進入壓軸，預計5月15日謝幕。尉寶建設邀請參與藝術家，將展覽作品的部分收益轉化為價值20萬元的愛⼼物資，贈予「陳綢兒少家園」、「⿊⽪狗狗⼭」、「彩光脊髓基⾦會」及「台中市街友關懷協會」等四⼤社福機構，將藝術的感性能量轉化為守護弱勢的實質溫暖。

豐邑集團「校園花卉教育」首站進駐台中逢甲國小，與農業部農糧署及台灣百合產業發展協會的跨界合作致贈百合花，學生透過五感扎根「自然共生」理念；並且將玩具物資捐贈轉化為品格啟蒙，學生透過「微笑好禮小天使集點卡」，完成閱讀分享、關懷同儕、生活自律等成長任務累積點數，換取益智桌遊、運動用品等圓夢禮物。

豐邑贊助忠明高中設置「校園紓壓娃娃機」，將生硬的性平教育、菸害防制與愛滋防治等議題，變成了趣味有獎徵答，讓學生透過答題挑戰獲得夾娃娃的機會，從中吸收衛教知識。

尉寶建設將展覽部分收益轉化為價值20萬元的愛心物資，捐贈予四大社福機構。記者趙容萱／攝影
尉寶建設將展覽部分收益轉化為價值20萬元的愛心物資，捐贈予四大社福機構。記者趙容萱／攝影

尉寶建設總經理陳英哲（中）與知名藝術家吳極（右）、張家銘（ 左）在「尉寶藝術季」現場合影。記者趙容萱／攝影
尉寶建設總經理陳英哲（中）與知名藝術家吳極（右）、張家銘（ 左）在「尉寶藝術季」現場合影。記者趙容萱／攝影

尉寶建設將展覽部分收益轉化為價值20萬元的愛心物資，捐贈予四大社福機構。記者趙容萱／攝影
尉寶建設將展覽部分收益轉化為價值20萬元的愛心物資，捐贈予四大社福機構。記者趙容萱／攝影

豐邑集團與農糧署及台灣百合產業發展協會合作，致贈逢甲國小每位師生百合花。圖／豐邑集團提供
豐邑集團與農糧署及台灣百合產業發展協會合作，致贈逢甲國小每位師生百合花。圖／豐邑集團提供

藝術家 校園 台中

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