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家長省萬元！台中首推補助弱勢幼童「3劑腸病毒疫苗」 醫讚：最強防護

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
小兒科醫師施勝桓（左）為幼兒施打腸病毒71型疫苗。圖／施勝桓提供
小兒科醫師施勝桓（左）為幼兒施打腸病毒71型疫苗。圖／施勝桓提供

疾管署發布最新統計，國內腸病毒疫情明顯上升趨勢，預估6月中下旬達到高峰，台中市政府因應疫情，首度推出弱勢族群「腸病毒71型疫苗補助計畫」4月27日上路。醫師王杏安說，這項計畫可完整接種3劑，是守護嬰幼兒最堅固的「疫苗盔甲」。

台中市長盧秀燕21日宣布，台中市府自購疫苗，4月27日至12月15日推動腸病毒71型疫苗補助政策，對象為設籍台中市2個月至2歲中低收入戶或是收容安置的嬰幼兒，降低腸病毒的重症風險。

台中小兒科醫師施勝桓說，這項計畫已有家長諮詢，市府這次「非常有誠意」，補助每劑4300元、每人上限3劑，剛好能讓2歲以下的幼童打滿3劑，讓弱勢幼兒家長省下一筆萬元開銷，又能放心建立幼童保護力，真的是德政。

施勝桓指出，台中市府的補助內容，精準接軌專業醫學建議，能讓台中弱勢幼兒打到兒童感染症醫學會、台灣新生兒科醫學會等兩大兒科專家學會共推保護力最完整、實證5年保護力可度過6歲以下高風險時期、且已國際實證學術期刊發表及其他國家核准認證的好疫苗。

中山醫學大學附設醫院新生兒科醫師王杏安認為，預防腸病毒是全民的責任，台中市政府補助弱勢幼兒3劑疫苗，幫孩子把抗體「補好補滿」，有經濟能力的家庭更應該盡早自費接種。她也分享自身經驗，自己的孩子也已依不同年齡完成2至3劑的完整接種。

王杏安醫師說明，已有試驗證實，腸病毒疫苗兩劑間隔兩個月產生的抗體較高，如同其他兒童常規疫苗（如五合一疫苗、肺炎鏈球菌疫苗）也是間隔兩個月施打。針對2歲以下幼兒，應完整接種3劑以獲得極大化抗體濃度，是守護幼兒最堅固的「疫苗盔甲」。

小兒科醫師施勝桓（右）為幼兒施打腸病毒71型疫苗。圖／施勝桓提供
小兒科醫師施勝桓（右）為幼兒施打腸病毒71型疫苗。圖／施勝桓提供

盧秀燕 台中 疫苗 腸病毒

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