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台中新商場開幕已兩周塞車未解 研議開固定接駁車

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中漢神洲際廣場4月初開幕，周邊交通成為問題，議員直指是在地居民惡夢。交通局表示，會與業者研議接駁車常態化，並導入智慧號誌等機制。圖／聯合報系資料照片
台中漢神洲際廣場4月初開幕，周邊交通成為問題，議員直指是在地居民惡夢。交通局表示，會與業者研議接駁車常態化，並導入智慧號誌等機制。圖／聯合報系資料照片

台中北屯漢神洲際購物廣場今年四月十日開幕，吸引大量消費者前往購物，衍生交通問題，有民代反映，漢神開幕後，鄰近的國道一號大雅交流道嚴重壅塞，環中路、崇德路等重要幹道，也經常回堵，周邊商圈不僅未受益反受害。市府交通局說，已與業者研議接駁車常態化，導入智慧號誌加強管理，緩解新的大型購物廣場帶來的人潮車流。

台中市議員謝家宜、陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、張芬郁昨聯合質詢，議員提到，漢神購物廣場開幕將近兩周，但相應的交通標誌、標線與管制調整，造成在地居民噩夢；環中路車道重新配置導致下匝道車流回堵，崇德十九路禁止左轉崇德路更形成交通陷阱。

有議員說，「漢神來到，回家改道」，國道一號崇德、潭子交流道嚴重壅塞，民眾無法順利下匝道，只能被迫繞道新田交流道，通勤時間大幅增加，近期也發生重大車禍。

議員提醒，洲際棒球場才是主體，但漢神百貨反客為主，球迷停車場變成百貨停車場。

議員強調，開幕初期市府出動大量警力、義交，業者也推出接駁車，但這種模式難以長久，警力回歸常態、接駁車減班後，交通壓力勢必更大；目前人潮多集中商場內部，周邊商圈卻要承擔交通壅塞，人進得來、錢留不下，市府要提出完整且長久的配套措施。

市府交通局長葉昭甫答詢回應，會與業者討論是否能讓接駁車常態化運作，也會評估導入智慧號誌和動態交通管理機制，推動商圈串聯和人本環境改善；初期的確要投入較多人力，協助民眾適應新的交通動線和使用習慣，目前整體車流逐步穩定，未來會持續滾動檢討調整。

台中市 台中 漢神 陳雅惠

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