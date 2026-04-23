台中精密園區停收垃圾？環保局：民生廢棄物沒問題

民進黨台中市議員參選人張耀中今天指出，台中精密機械創新產業園區多家企業向他陳情，指昨天無預警收到民間清運業者通知，昨天起至26日全面暫停收運垃圾，造成產業園區措手不及，大量廢棄物被迫滯留廠區。

張耀中說，清運公司22日中午才匆促發出公告，指出因彰化溪州焚化爐歲修、南投廠飽和，加上台中市文山、后里及烏日焚化爐「因配合文山廠4月3日至5月12日共停歲修已無進廠量」，造成垃圾「無處可去」的窘境。

張耀中說，陳情人憤怒表示，大型企業每日產量龐大，卻在當天才告知要停收5天，完全沒有預留緩衝準備期，突襲式的通知讓園區企業陷入混亂。張耀中認為，核心問題在於市府熟廚餘處理廠進度緩慢，導致廚餘混入一般垃圾擠進焚化爐，嚴重排擠正常處理量能，垃圾大戰可能一觸即發。

環保局說，精密機械創新產業園區委託廠商處理事業廢棄物，據了解是運往彰化處理，但也逢彰化收受的民間事業廢棄物廠歲修。但是，精密園區的民生廢棄物仍由台中市焚化廠處理。

環保局說，為維持台中市焚化廠處理效能，文山、后里及烏日3座焚化廠每年皆會進行2次歲修作業，並循例採3廠輪流歲修、相互支援調度方式，達到分流車潮及調控焚化廠垃圾貯坑存量，維持穩定去化能力。

目前除文山廠尚在歲修外，后里及烏日廠均已完成上半年度歲修，且透過妥善調度，原送往文山廠的廢棄物目前亦分流至后里廠及烏日廠持續收受處理。台中市焚化廠歲修期間秉持優先處理民生垃圾為主，一般事業廢棄物為輔，確保民生垃圾在焚化廠歲修期間不受影響，並無因文山廠歲修導致民生垃圾停止收受致無處可去的情形。相關分流調度，環保局亦會透過台中市廢棄物清除處理商業同業公會公告周知。