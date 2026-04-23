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參觀國際木材加工暨家具製造展 何欣純：歡迎回台中國際會展中心辦展

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN)」在台北南港展覽館舉辦，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（中）今特別前往並與參展業者交流。圖／何欣純提供
「台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN)」在台北南港展覽館舉辦，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（中）今特別前往並與參展業者交流。圖／何欣純提供

「台灣國際木材加工暨家具製造展（WOOD TAIWAN）」在台北南港展覽館舉辦，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今特別前往並與參展業者交流，並表示，台中是台灣木工機械產業重鎮，希望未來能以市長身分邀請木工機產業回到台中娘家辦展，同時結合台中國際會展中心與在地產業聚落，發揮台中「前店後廠」的優勢。

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何欣純說，相信產業展若能回到產業聚落所在城市，更能讓國內外買主逛完展場就能直接看製造廠，提升媒合及接單的效率，發揮發揮「前店後廠」的優勢。木工機械展具備回台中辦展的條件，因為全國超過八成木工機產業廠商集中在台中，從設備、零組件到技術服務，台中擁有最完整的產業鏈與最強大的製造基礎。

她說，台中國際會展中心三月啟用後，未來會有更多指標性展覽在台中舉辦，讓展覽效益能直接串聯在地產業聚落、城市消費與國際買主，進一步帶動台中整體會展經濟與城市品牌升級。

何欣純說，台中有完整的產業鏈和堅實的製造實力，也有嶄新的國際會展中心作為媒合平台，未來會持續做產業最堅強的後盾，協助中小企業因應AI轉型、智慧製造及國際市場變局。

「台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN)」在台北南港展覽館舉辦，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（左四）今特別前往並與參展業者交流。圖／何欣純提供
「台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN)」在台北南港展覽館舉辦，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（左四）今特別前往並與參展業者交流。圖／何欣純提供

「台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN)」在台北南港展覽館舉辦，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（左二）今特別前往並與參展業者交流。圖／何欣純提供
「台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN)」在台北南港展覽館舉辦，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（左二）今特別前往並與參展業者交流。圖／何欣純提供

「台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN)」在台北南港展覽館舉辦，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（右）今特別前往並與參展業者交流。圖／何欣純提供
「台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN)」在台北南港展覽館舉辦，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（右）今特別前往並與參展業者交流。圖／何欣純提供

民進黨 台中 何欣純

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