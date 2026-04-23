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全國首場城鎮韌性操演登場 彰化千人參與提升防衛能量

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今年全國首場城鎮韌性（全民防衛動員）演習今天在彰化縣舉行實作操演，十分逼真。圖／縣府提供
今年全國首場城鎮韌性（全民防衛動員）演習今天在彰化縣舉行實作操演，十分逼真。圖／縣府提供

今年全國首場城鎮韌性（全民防衛動員）演習在彰化縣舉行，昨天兵棋推演，今天則是實作操演，由縣長王惠美擔任指揮官， 演練及觀摩人數超過千人，十分逼真。演習統裁部副統裁官行政院政務委員季連成表示，期盼在演習過程中，發現可能的脆弱點，持續優化整體防衛體系，做好未雨綢繆的整備工作。

彰化縣政府配合國家「全社會防衛韌性」政策目標，執行「民力訓練暨運用」、「重要民生物資盤整暨配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」及「資通、運輸及金融網絡安全」等5大核心任務，今天結合醫療機構、重要資源設施及交通要道3處關鍵基礎設施，選定各5處地點開設配售站、救濟站、急救站，以及4處防災協作中心、1處校園防空地點進行實作操演。

彰化縣長王惠美擔任彰化縣聯合應變指揮管制中心指揮官，率領縣府各局處、鄉鎮市公所，並邀請電力、電信、天然氣、自來水等公用事業單位、民間企業及非營利組織共同參與，藉以強化地方政府的戰時應變與防救災協調能力。

演習統裁部副統裁官、行政院政務委員季連成表示，彰化縣在縣長王惠美領導下，防救災及全民防衛動員的工作，一直以來都執行非常扎實，期盼在演習過程中發現可能的脆弱點，持續優化整體防衛體系，做好未雨綢繆的整備工作。

王惠美指出，感謝行政院動員會報以及演習統裁部等中央長官指導，綜合實作則以防災協作中心為核心，推動緊急避難包運用計畫，擴大設置救濟站和急救站，同時強化戰時治安等重點演練，並持續滾動式檢討與改進，縣府也將持續整合各單位提升防救災整備能量，確保地方韌性，保障縣民安全。

此次演習以戰爭災害搶救演練為主軸，在戰場景況下實施戰災救援，包含中央、地方、民間志工等團體，並擴大增加替代役備役及現役役男共同參與，演練及觀摩人數超過千人，規模盛大。另模擬民眾緊急避難包攜行運用作為，以利戰時迅速攜帶避難，維持基本生存需求。

演習與會人員還有國安會副秘書長林飛帆、環境部政務次長沈志修、主任秘書陳淑玲等中央各部會、縣府一級主管，及各協力單位及團體代表。

今年全國首場城鎮韌性（全民防衛動員）演習今天在彰化縣舉行實作操演，由縣長王惠美（左3）擔任指揮官， 演習統裁部副統裁官行政院政務委員季連成（左2）到場指導。圖／縣府提供
今年全國首場城鎮韌性（全民防衛動員）演習今天在彰化縣舉行實作操演，由縣長王惠美（左3）擔任指揮官， 演習統裁部副統裁官行政院政務委員季連成（左2）到場指導。圖／縣府提供

今年全國首場城鎮韌性（全民防衛動員）演習今天在彰化縣舉行實作操演，由縣長王惠美（右3）擔任指揮官， 演習統裁部副統裁官行政院政務委員季連成（右2）到場指導。圖／縣府提供
今年全國首場城鎮韌性（全民防衛動員）演習今天在彰化縣舉行實作操演，由縣長王惠美（右3）擔任指揮官， 演習統裁部副統裁官行政院政務委員季連成（右2）到場指導。圖／縣府提供

今年全國首場城鎮韌性（全民防衛動員）演習今天在彰化縣舉行實作操演，由縣長王惠美（右2）擔任指揮官， 演習統裁部副統裁官行政院政務委員季連成（左2）到場指導。圖／縣府提供
今年全國首場城鎮韌性（全民防衛動員）演習今天在彰化縣舉行實作操演，由縣長王惠美（右2）擔任指揮官， 演習統裁部副統裁官行政院政務委員季連成（左2）到場指導。圖／縣府提供

今年全國首場城鎮韌性（全民防衛動員）演習今天在彰化縣舉行實作操演，由縣長王惠美（右1）擔任指揮官， 演習統裁部副統裁官行政院政務委員季連成（右2）到場指導。圖／縣府提供
今年全國首場城鎮韌性（全民防衛動員）演習今天在彰化縣舉行實作操演，由縣長王惠美（右1）擔任指揮官， 演習統裁部副統裁官行政院政務委員季連成（右2）到場指導。圖／縣府提供

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