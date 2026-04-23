台中海洋館今年初每月入館人次近腰斬 市府：今年初寒流降雨影響

台中海洋館去年8月開幕，前5個月每月平均入館人數超過6萬人次，但今年1到2月入館人數下降到3萬8000人，近乎腰斬，民代質疑海洋館從票價、展出內容、周邊交通與停車等各方面都待改善。市府表示，年初受到寒流、降雨影響，人數較少，春節後人流回溫，營收呈現正成長。

民進黨議員黃守達、王立任、張玉嬿、謝志忠聯合質詢，黃守達表示，海洋館是推動多年的重大建設，去年開廣也被宣傳為海線觀光亮點，然而開館後能否穩定經營、吸引民眾進館，卻引人擔憂；從觀旅局提供的入館人次來看，短短幾個月就下降了42.8%。

黃守達質疑，人數下降反映出海洋館營運結構策略問題，事實上開館以來外界批評不斷，票價500元偏高、展示生物數量不夠，甚至先前有日本Youtuber指出水母區標示錯誤，而館外的停車、交通指引、購票方式乃至周邊觀光環境，都遭到詬病。

黃守達也指出，海洋館假日平均入館人次是平日的3到4倍，換言之多數是假日家庭客，屬於一次性來訪，開館熱潮結束後，恐怕難以再吸引這類旅客；海洋館如果被定位為觀光亮點，市府應說清楚未來要如何提升吸引力，若海洋館本身無法穩定待動人流，如何發揮外溢效益？

觀旅局長陳美秀答詢表示，今年1、2月恰逢寒流、降雨，當時也有跨年、新年與各種大型演唱會分散遊客，造成人數降低，春節連假結束後，學校開學，整體入館人數已回歸常態；事實上去年開幕到年底入館人次累計33萬人，已超過原預期的全年30萬，整體營收也呈正成長。

陳美秀指出，市府和海線觀光旅館公會與在地業者協調結盟，也了解商家狀況，商家表示「以前平日沒客人、現在平日客人較多」，說明觀光外溢效果持續擴大；未來會持續神話區域資源整合，開發多元客群並加強行銷，館內資訊若有錯誤，也會及時更正。