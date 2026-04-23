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南投水里鄉獲贈小型水箱消防車 助偏遠地區打火
南投縣消防局水里分隊今天獲贈1輛小型水箱消防車，替換分隊另1輛服役15年消防車，消防局表示，水里鄉多山、路窄，這輛小型水箱車機動性高，能迅速深入巷弄及偏遠地區救災。
水里鄉福興宮管理委員會有感水里鄉山區道路狹窄，捐贈南投縣政府消防局1輛價值約新台幣500萬元的小型水箱消防車，以利穿梭巷弄或偏遠地區救災，今天在福興宮旁廣場舉行贈車典禮，南投縣長許淑華代表受贈，並回贈感謝狀、消防車模型向廟方致謝。
許淑華致詞表示，相信這輛符合地方需求的小型水箱消防車能在福興宮土地公、土地婆保佑下，讓鄉親及地方更平安順利，感謝福興宮庇護水里鄉；除各界持續捐贈消防車、救護車，縣府也不斷添購因應山區救災需求的大型機具，希望透過智慧化救災助力，減少山區災害。
福興宮表示，福興宮歷屆委員、監事努力，土地公、土地婆香火日益鼎盛，才能達成這項有意義的捐贈；南投縣消防局表示，水里鄉多山且部分道路狹窄，獲贈小型水箱消防車機動性高，能迅速深入巷弄及偏遠地區執行任務，有效提升初期滅火與災害應變效率。
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