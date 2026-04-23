找車位更快了 彰化市路邊停車地磁開單5月起上路

彰化市既有1215格路邊停車格，從5月1日起，將全面實施地磁開單收費，駕駛人可至「彰化縣路邊停車資訊網」，點選停車地圖功能查詢即時空車位，並可直接導航至停車地點，減少繞行時間，提升停車便利性。

縣府交通處指出，彰化市目前路邊停車費率為每小時20元，並設有5分鐘緩衝時間，車輛離場後，約15分鐘內即可完成結單並開放繳費。民眾可掃描停車單上的QR Code，查詢停車費用並繳費，或持手機顯示之三段式條碼至四大超商櫃檯繳費；如無法掃描QR Code，也可至超商多媒體機查詢補單後繳費。

此外，掃描優惠繳費管道QR Code，使用信用卡或行動支付（如LINE Pay、悠遊付、台新Pay、台灣Pay、停車大聲公等）繳納停車費，在停車單開立日起1個月內完成繳費者，自今年5月1日至7月31日止，可享停車費9折優惠；逾期停車費的催繳單或補繳單不適用。

地磁開單是透過設置於停車格下方的感測設備，偵測車輛停放情形並輔助開單作業，除可提升開單效率外，也能即時掌握車位使用狀況，讓車位使用更有效率，並透過數據分析強化停車管理與交通決策，為協助民眾熟悉新制，開單廠商自4月10日至5月31日止，隨停車單一併發放宣導單，請民眾留意相關資訊，未來也將持續導入智慧停車柱，逐步提供更完善的停車服務。

交通處表示，路邊收費停車實施地磁開單收費是未來趨勢，彰化縣除彰化市及員林市率先實施地磁開單收費外，其餘鹿港鎮、和美鎮、北斗鎮等實施路邊停車收費的鄉鎮，仍在評估是否跟進。

彰化市既有1215格路邊停車格，從5月1日起，將全面實施地磁開單收費，駕駛人可至「彰化縣路邊停車資訊網」，點選停車地圖功能查詢即時空車位，並可直接導航至停車地點，提升停車便利性。 圖／縣府提供