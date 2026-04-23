出席中市總工會活動 何欣純：投資勞工就是投資未來城市

台中市總工會今舉辦模範勞工暨會務楷模表揚，民進黨下屆市長參選人何欣純出席致意，並表示投資勞工就是投資未來城市。未來台中應加碼補助工會辦理專業訓練與研習課程，協助各工會培訓會員、精進技術，讓勞工朋友能力多元發展、接單收入越來越好，這也是提升台中整體產業競爭力最實在的做法。

何欣純說，勞工朋友平時忙於工作，身體健康是所有打拚的本錢，因此她主張「加碼補助勞工健康檢查費用」，協助勞工朋友更重視身體照顧，降低職場與生活負擔，讓大家能夠安心工作、健康生活。

她說，未來若當選，要打造台中成為「生活首都」，讓台中這座城市拚經濟有發展，更要讓每一位在這裡打拚的勞工朋友，真正感受到生活有保障，工作家庭健康都能兼顧。未來會持續從勞工權益、職能提升、健康照顧等面向加強支持，讓勞工朋友在台中這座生活首都安心打拚、穩定生活，與城市一起欣欣向榮。