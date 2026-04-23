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出席中市總工會活動 何欣純：投資勞工就是投資未來城市

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨下屆市長參選人何欣純今出席台中市總工會今舉辦模範勞工暨會務楷模表揚活動。圖／何欣純提供
民進黨下屆市長參選人何欣純今出席台中市總工會今舉辦模範勞工暨會務楷模表揚活動。圖／何欣純提供

台中市總工會今舉辦模範勞工暨會務楷模表揚，民進黨下屆市長參選人何欣純出席致意，並表示投資勞工就是投資未來城市。未來台中應加碼補助工會辦理專業訓練與研習課程，協助各工會培訓會員、精進技術，讓勞工朋友能力多元發展、接單收入越來越好，這也是提升台中整體產業競爭力最實在的做法。

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何欣純說，勞工朋友平時忙於工作，身體健康是所有打拚的本錢，因此她主張「加碼補助勞工健康檢查費用」，協助勞工朋友更重視身體照顧，降低職場與生活負擔，讓大家能夠安心工作、健康生活。

她說，未來若當選，要打造台中成為「生活首都」，讓台中這座城市拚經濟有發展，更要讓每一位在這裡打拚的勞工朋友，真正感受到生活有保障，工作家庭健康都能兼顧。未來會持續從勞工權益、職能提升、健康照顧等面向加強支持，讓勞工朋友在台中這座生活首都安心打拚、穩定生活，與城市一起欣欣向榮。

民進黨下屆市長參選人何欣純今出席<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>總工會今舉辦模範勞工暨會務楷模表揚活動。圖／何欣純提供
民進黨下屆市長參選人何欣純今出席台中市總工會今舉辦模範勞工暨會務楷模表揚活動。圖／何欣純提供

民進黨 台中 台中市 何欣純

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