台21線爆音車不見了？警方設點攔查沒抓到 將不定時執行取締

南投縣魚池鄉台21線為通往日月潭重要幹道，改裝車噪音屢遭居民陳情。集集警分局會同環保局展開聯合稽查並導入噪音檢測儀器，同時強調將持續執法，維護地方生活安寧。

為維護用路安全與地方居民生活品質，集集警分局近日在魚池鄉省道台21線執行「噪音改裝車輛聯合稽查專案」，結合環保單位共同加強執法，針對疑似改裝排氣管及噪音超標車輛加強取締。

台21線為通往日月潭的重要交通與觀光要道，平假日期間車流量大，不少改裝車高速呼嘯而過時產生高分貝噪音，長期干擾沿線居民作息，也成為地方陳情熱點。

有沿線居民表示，夜間常可聽見改裝車「呼嘯而過的爆音」，「有時半夜被吵醒，整晚都睡不好」，也有人直言假日車潮加上改裝車聲浪，「生活品質明顯受到影響，希望能持續加強取締」。

聯合稽查勤務由警方負責攔查，環保局則以噪音檢測儀器現場量測，凡經檢測超過法定標準者，依法開罰並要求限期改善，以遏止違規改裝與噪音擾民行為。

警方表示，19日在台21線設點攔查，過程中檢驗車輛並未發現違規改裝情形，但強調相關勤務將持續不定期執行，透過機動稽查方式防制噪音車輛出沒，確保沿線居民生活安寧。

集集警分局長王貞惠指出，噪音車輛不僅影響環境安寧，也常伴隨超速、危險駕駛等行為，對公共安全構成潛在威脅，呼籲駕駛人勿為追求聲浪效果進行違規改裝，以免觸法受罰。

環保人員使用專業噪音檢測儀器，對疑似改裝車輛進行即時測量，超標者依法開罰。圖／警方提供