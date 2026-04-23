快訊

羽田機場一周兩度遇系統故障 國際線改人工辦理登機手續

賴總統出訪受阻…柯文哲酸「搞不好他很高興」 符合升高對立戰略

專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

聽新聞
0:00 / 0:00

從冷便當到現煮熱食！日月潭水訓中心大翻身拚國手戰力升級

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華前往日月潭水上運動訓練中心會勘，關心選手訓練與飲食環境。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華前往日月潭水上運動訓練中心會勘，關心選手訓練與飲食環境。圖／南投縣政府提供

南投縣強化運動訓練後勤支援，縣長許淑華會勘日月潭水上運動訓練中心，拍板將投入約325萬元增設專業廚房設備，改善選手長期仰賴外送餐食或臨時烹調的不便，提升飲食品質與食安水準。

許淑華關心選手運動環境，她指出，中心目前約80名選手進行高強度訓練，但餐點多從水里運送上山，或以戶外臨時廚房處理，面臨保溫不易與新鮮度不足等問題，對選手體能恢復與訓練成效造成影響。

教育處長王淑玲表示，日月潭水訓中心自113年6月啟用以來，已成為國內划船與輕艇運動重要訓練據點。此次已完成使用執照變更，並委託水里商工進行專業廚房規劃設計，未來將設置明火烹調區、備料清洗區、配膳區及儲存區，同時建置完善的消防與排煙系統，全面提升廚房安全與作業效率。

水里商工校長許文雄表示，新廚房完工後，教練可依訓練需求即時調整選手飲食內容，協助維持體能狀態並提升訓練品質。教練彭坤郎也指出，縣府重視選手照顧，未來可讓選手吃得更健康、更安心。

許淑華強調，日月潭具備國際標準水域賽道，是國家隊移地訓練及舉辦賽事的重要場域，南投選手近年在全中運及全國運已累積逾150面獎牌。隨著專業廚房設立，將進一步補強訓練後勤，提升整體競技實力，朝國際化發展。

縣府指出，相關工程將儘速辦理發包作業，完工後可望讓日月潭水上運動訓練中心成為更完善的國家級訓練基地。

南投縣長許淑華前往日月潭水上運動訓練中心會勘，關心選手訓練與飲食環境。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華前往日月潭水上運動訓練中心會勘，關心選手訓練與飲食環境。圖／南投縣政府提供

關心 運動 許淑華

延伸閱讀

全中運／嘉義縣角力新秀穩健成長 朴子國中黃珞旖奪金

六連霸不是終點…暨大女壘再戰亞洲盃 許淑華喊話：冠軍留南投

資源匱乏締造4連霸 桃源國中全中運柔道奪金

全中運／花蓮洪災後剩1支標槍練習 光復國中田佳恩拚出金牌

相關新聞

彰化升級在地安養 首創老幼共融長照大樓 王惠美打造高齡友善城市

對長者而言，安心出門、順利就醫、與人互動皆是挑戰。2026年台灣已正式進入超高齡社會，健康的意義不能只停留在醫療照護，還需回歸日常生活。彰化縣65歲以上長輩達24萬人，占總人口近兩成。彰化縣長王惠美指出，縣府透過接種長者公費肺炎鏈球菌疫苗、帶狀疱疹疫苗、首創老幼共融長照衛福大樓、高齡交通安全宣導，以健康為本貫穿所有政策，打造一座高齡友善的城市。

台中漢神開幕二周交通問題待解決 市府：研議接駁車常態化

台中北屯漢神洲際購物廣場今年4月10日開幕，吸引大量消費者前往購物，也帶來交通問題，民代指出國道一號交流道嚴重壅塞，環中路、崇德路等經常回堵，周邊商圈不僅沒有受益，反而受到損害。市府表示，會與業者研議接駁車常態化，並導入智慧號誌加強管理。

除了加碼補助…學者：增加托育訓練、人力 助家長減壓

台中市身心障礙及發展遲緩幼兒送托率僅百分之五，多數家長送托遭拒，只得選擇自己照顧。學者表示，除加碼補助提高誘因，讓托育人員接受特殊兒相關訓練，提升托育環境品質與托育人力，才可讓托育人員更願意收托。

每月千元補助誘因不足 台中特殊兒送托不到5％

台中市現行針對收托身心障礙及發展遲緩幼兒，每月補助僅一千元，誘因不足，導致送托率長期偏低。民進黨市議員要求市府調升補助並建立分級制度，提升托育機構收托意願；相較之下，桃園與新竹市近年陸續推出每月一千五百元獎勵金，已有效提升托育服務量能。

兩湖論壇南投登場 許淑華低調未受訪

南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」昨在南投登場，是國民黨主席鄭麗文赴陸「鄭習會」後首場兩岸官方交流，雙方交流藝文、觀光與健康城市等議題。但逢賴清德總統出訪友邦，疑因中共施壓他國而喊卡，縣長許淑華、杭州副市長魯霞光都未受訪，論壇低調進行。

中檢破獲濫倒廢棄物 遍及7縣市

台中地檢署升級推動「淨土專案二．○」，破獲橫跨十二縣市、在七縣市非法棄置廢棄物產業鏈，不法集團甚至侵入陸軍十軍團營區、高美濕地及國有河川地傾倒廢棄物，總量逾九萬噸。檢警偵破四大集團，查緝一百六十四人，查扣不法資產八千八百九十四萬元，並起訴八十人及五間法人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。