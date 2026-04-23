從冷便當到現煮熱食！日月潭水訓中心大翻身拚國手戰力升級

南投縣強化運動訓練後勤支援，縣長許淑華會勘日月潭水上運動訓練中心，拍板將投入約325萬元增設專業廚房設備，改善選手長期仰賴外送餐食或臨時烹調的不便，提升飲食品質與食安水準。

許淑華關心選手運動環境，她指出，中心目前約80名選手進行高強度訓練，但餐點多從水里運送上山，或以戶外臨時廚房處理，面臨保溫不易與新鮮度不足等問題，對選手體能恢復與訓練成效造成影響。

教育處長王淑玲表示，日月潭水訓中心自113年6月啟用以來，已成為國內划船與輕艇運動重要訓練據點。此次已完成使用執照變更，並委託水里商工進行專業廚房規劃設計，未來將設置明火烹調區、備料清洗區、配膳區及儲存區，同時建置完善的消防與排煙系統，全面提升廚房安全與作業效率。

水里商工校長許文雄表示，新廚房完工後，教練可依訓練需求即時調整選手飲食內容，協助維持體能狀態並提升訓練品質。教練彭坤郎也指出，縣府重視選手照顧，未來可讓選手吃得更健康、更安心。

許淑華強調，日月潭具備國際標準水域賽道，是國家隊移地訓練及舉辦賽事的重要場域，南投選手近年在全中運及全國運已累積逾150面獎牌。隨著專業廚房設立，將進一步補強訓練後勤，提升整體競技實力，朝國際化發展。

縣府指出，相關工程將儘速辦理發包作業，完工後可望讓日月潭水上運動訓練中心成為更完善的國家級訓練基地。