快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

大甲媽24日回鑾進彰化市 大埔路實施彈性交管及禁停維護秩序

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，預定明天（24日）傍晚將從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段，彰化警分局維護交通秩序及用路人安全，公告從24日0時起至25日24時實施交通管制，並由員警告知商家。圖／警方提供
大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，預定明天（24日）傍晚將從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段，彰化警分局維護交通秩序及用路人安全，公告從24日0時起至25日24時實施交通管制，並由員警告知商家。圖／警方提供

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，預定明天（24日）傍晚將從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段，彰化警分局維護交通秩序及用路人安全，公告從24日0時起至25日24時實施交通管制，但實際管制時段將視遶境隊伍進入大埔路段時間及現場交通狀況，採取彈性管制車輛進入方式。

彰化市大埔路的商店及住家密集，平時車流量也大，每年大甲媽祖遶境回鑾時，沿途很多宮廟及接轎團體即分路段接轎，整條大埔路擠得都是人潮，根本無法通行，過去甚至發生接轎團體發生爭抬鑾轎衝突，警方即列為衝突熱點之一，均部署大批警力戒護及維護交通秩序。

警方指出，由於大埔路段去年畫設人行道及停車區標線，車輛停放位置較貼近車道，恐影響遶境隊伍通行及安全，也可能因人潮聚集造成停放車輛受損風險。因此，今年持續採「禁止（臨時）停車」措施，並已提前向沿線商家及住戶加強宣導，管制期間也將派員到場協助勸導移車。

彰化分局表示，雖然今年大埔路交通管制是從4月24日0時起至4月25日24時，但警方也考量到商店及住戶的通行需求，不是48個小時都管制車輛通行及停車，實際管制時段將視遶境隊伍進入大埔路段時間及現場交通狀況，採取彈性管制車輛進入方式，以降低交通壅塞情形，避免車流滯留影響通行。

彰化分局強調，大甲媽回鑾大埔路期間，將編排警力加強交通疏導，並依現場狀況指揮引導車輛改道，請民眾提前規劃行車路線，配合警方指揮，共同維護遶境活動順利進行與交通安全。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，預定明天（24日）傍晚將從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段，彰化警分局維護交通秩序及用路人安全，公告從24日0時起至25日24時實施交通管制，並由員警告知商家。圖／警方提供
大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，預定明天（24日）傍晚將從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段，彰化警分局維護交通秩序及用路人安全，公告從24日0時起至25日24時實施交通管制，並由員警告知商家。圖／警方提供

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，預定明天（24日）傍晚將從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段，彰化警分局維護交通秩序及用路人安全，公告從24日0時起至25日24時實施交通管制，並由員警告知商家。圖／警方提供
大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，預定明天（24日）傍晚將從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段，彰化警分局維護交通秩序及用路人安全，公告從24日0時起至25日24時實施交通管制，並由員警告知商家。圖／警方提供

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖 交管

延伸閱讀

大甲媽起駕回鑾 新港奉天宮萬人送駕鑽轎底盛況空前

路跑活動2度撞期統測挨批！北市府揭時間順序：核定時統測日期未定

影／行人走一中商圈斑馬線險被撞 涉案駕駛竟不滿下車推人

五一連假將至 高公局預估國道車流高峰時間點出爐

相關新聞

影／大甲媽起駕後意外頻傳…因扶轎2人喪親「未對年」？民俗專家闢謠

大甲媽遶境進香起駕至今出現數次意外，上轎典禮千里眼神像落地，起駕時，鎮瀾宮董事長顏清標疑似踩空險滑倒，鑾轎在彰化發生兩波激烈衝突，多警受傷，20日抵達新港奉天宮時，彌勒佛神像翻落。有網友說這些現象可能與顏清標、立法院副院長江啟臣二人親屬逝世未滿一年，二人扶轎有關；民俗專家廖大乙斥為無稽之談，他說神明最怕不忠不孝、不仁不義、背骨的人，祂不會去怕什麼家裡往生的。

暌違21年「雙媽會」！大甲媽停駕六房媽紅壇 信眾感動見證

大甲媽祖遶境進香北返，昨凌晨四時許媽祖鑾轎在雲林土庫鎮過港股的六房媽紅壇停駕，形成「雙媽會」，而距離上次大甲媽和六房媽相會已隔廿一年，六房媽紅壇的七十五歲志工說，真的很感動，「希望大甲媽常常來看大家」。

大甲媽24日回鑾進彰化市 大埔路實施彈性交管及禁停維護秩序

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，預定明天（24日）傍晚將從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段，彰化警分局維護交通秩序及用路人安全，公告從24日0時起至25日24時實施交通管制，但實際管制時段將視遶境隊伍進入大埔路段時間及現場交通狀況，採取彈性管制車輛進入方式。

大甲媽起駕回鑾 新港奉天宮萬人送駕鑽轎底盛況空前

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動完成重頭戲祝壽大典後，昨晚10時45分在新港奉天宮舉行回駕典禮，媽祖鑾轎正式起駕回鑾，現場聚集大批隨香信眾與陣頭，廟前廣場鞭炮齊鳴、鑼鼓喧天，今年回鑾吸引近萬人齊聚，沿途信眾列隊跪伏等待鑽轎，場面熱鬧壯觀。

大甲媽遶境最操部位曝光小腿奪冠 上肢頸部疲勞來自背包所致

2026大甲媽祖遶境目前進入第5天，對香客體能是一大考驗，沿途台中、彰化、西螺等地預計維持高溫，最高可能超過32°C，弘光科技大學物理治療系副教授楊文傑表示，目前率領18名學生組成「與神同行勇腳防護隊」，在大肚區設站為香客提供專業運動貼紮服務，僅起駕首日就服務達400人次

睽違21年！大甲媽土庫六房媽雙媽會 信徒感動喊：人生能有幾個20年

大甲媽祖遶境進香今進入第5天，昨深夜自嘉義縣新港鄉奉天宮起駕回程，今清晨4時多大甲媽鑾駕在土庫過港股六房媽紅壇停駕，距離上次「雙媽會」已相隔21年，有信徒說，這是大甲媽「新路線」、「走這麼多年，第一次到六房媽紅壇」，六房媽紅壇一名75歲志工表示，不知道還能不能等到下一個20幾年，真的很感動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。