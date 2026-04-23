彰化升級在地安養 首創老幼共融長照大樓 王惠美打造高齡友善城市

對長者而言，安心出門、順利就醫、與人互動皆是挑戰。2026年台灣已正式進入超高齡社會，健康的意義不能只停留在醫療照護，還需回歸日常生活。彰化縣65歲以上長輩達24萬人，占總人口近兩成。彰化縣長王惠美指出，縣府透過接種長者公費肺炎鏈球菌疫苗、帶狀疱疹疫苗、首創老幼共融長照衛福大樓、高齡交通安全宣導，以健康為本貫穿所有政策，打造一座高齡友善的城市。

藥師進駐日照中心 強化長者用藥安全

為因應高齡化與長壽化的人口結構，彰化縣推動「一村里一社區關懷據點」政策。總計共591個村里，目前已設立376個社區照顧關懷據點，讓長者能就近參與健康促進活動、共享營養餐食服務，達到預防失智、延緩老化與增進社交功能的目標。此外，配合中央長照3.0提升「日照中心及小規模多機能量能」政策，彰化縣也在26鄉鎮設置92處日照中心，打造社區共融照顧圈。

考量多數長者同時患有慢性疾病，多重用藥的安全性已成為影響生活品質與復能成效的重要因素。縣府導入專業藥師進入日照中心，定期為長者檢視用藥情形，協助辨識重複用藥與潛在風險，補足用藥管理的缺口，進一步降低用藥風險。

縣府也整合日照資源，首創「老幼共融」的長照衛福大樓。大樓設有日照中心，亦結合托嬰中心、育兒親子館與社區關懷據點，提供在地居民從0到100歲的全齡照顧服務。目前規劃中的18棟大樓，已有10棟正式啟用。

強化疫苗防護力

隨著年齡增長，長者免疫力下降、慢性疾病風險也提高，透過強化疫苗政策，可降低重症與併發症的威脅。自2026年起，彰化縣衛生局配合中央政策，將成人肺炎鏈球菌疫苗升級為單劑20價疫苗(PCV20)，取代過去需分別接種13價及23價兩劑疫苗的方式，接種流程更簡便，防護更完整。

另外，縣府也自購帶狀疱疹疫苗，針對低收入及中低收入戶長者提供全額補助；一般長者則自付6,000元。協助長者降低俗稱「皮蛇」所帶來的神經痛與生活困擾，落實「預防勝於治療」。

守護高齡交通安全 就醫更方便

為減輕長者外出與就醫的交通負擔，彰化推動「長青幸福卡」，每月提供社福點數補助，從市區公車擴及臺鐵、國道客運、特約計程車乘車補助，擴大至縣內合約診所門診部分負擔及縣內觀光旅遊車資折抵，避免長輩因交通不便而影響健康的照護與社會連結。

針對高齡族群可能因反應力下降、服藥影響增加的風險，從「上路前評估身體狀況」、「預留反應時間」到「強化行人安全意識」，反覆提醒長者量力而為、安全優先。

縣府以跨局處合作，結合社區活動中心、照顧關懷據點與老人會館等場地，邀請「路老師」深入地方鄰里，面對面進行交通安全宣導，在2025年共辦理151場次，讓安全觀念深入社區角落。

彰化縣推動「長青幸福卡」，每月提供社福點數補助，避免長輩因交通不便而影響健康的照護與社會連結。圖／彰化縣政府提供