聽新聞
0:00 / 0:00

中檢破獲濫倒廢棄物 遍及7縣市

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
台中地檢署破獲不法環保集團，專案小組開挖遭竊佔國有地。圖／檢方提供
台中地檢署破獲不法環保集團，專案小組開挖遭竊佔國有地。圖／檢方提供

台中地檢署升級推動「淨土專案二．○」，破獲橫跨十二縣市、在七縣市非法棄置廢棄物產業鏈，不法集團甚至侵入陸軍十軍團營區、高美濕地及國有河川地傾倒廢棄物，總量逾九萬噸。檢警偵破四大集團，查緝一百六十四人，查扣不法資產八千八百九十四萬元，並起訴八十人及五間法人。

台中地檢署主任檢察官吳錦龍統籌國土專組檢察官共同偵辦，結合環保局通報資訊系統，掌握犯案熱區。調查發現，涉案「環保蟑螂」共分屬四大集團，並有六支不法清運車隊，專挑偏僻國有地轉運棄置，範圍遍及中南部七縣市，甚至侵入軍事營區。

檢警指出，不法集團將廢棄物傾倒於陸軍十軍團位於台中大雅、龍井、清水等地營區，經官兵察覺通報後才揭露犯行。另有歹徒攜帶工具潛入官方保管場，暴力破壞防護設施，強行取回遭查扣的作案機具，企圖重操舊業。

檢警發現，涉案集團成員手法狡猾，有人以合法清運執照掩護，並雇用「水車」隨行掩飾濫倒行為；也有人勾結不肖業者，將高達四千立方公尺的營建廢棄物傾倒於高美濕地周邊農業區，再補開清運聯單，製造合法進場假象。

為躲避查緝，犯罪集團甚至動用空拍機進行高空把風，並利用人頭手機製造不在場證明，具高度反偵查能力。

警方執行查緝時，曾遭歹徒激烈抵抗，導致員警手臂脫臼，行徑囂張。

檢方指出，受害範圍擴及濁水溪、烏溪等重要河川流域，高美濕地等保護區亦遭「假進場、真棄置」回填廢土，查獲的事業廢棄物中，甚至驗出含有「世紀之毒」戴奧辛成分。

檢方估算，總棄置體積至少達十五萬七千四百三十八立方公尺、重量逾九萬四千四百六十三噸，環境復原費用高達十億餘元。專案小組已即時封鎖現場、開挖採證，並要求產源業者與犯罪集團負擔回復原狀責任。

台中地檢署表示，面對犯罪手法不斷翻新，已全面導入全球定位系統追蹤、空拍蒐證、數位鑑識與金流分析等科技偵查工具，並透過資料庫智慧化比對重建犯罪網絡。專案期間共查扣挖土機、曳引車、半拖車等大型機具一百零七台，全面壓制不法集團運作能量。

濕地 廢棄物 檢察官

延伸閱讀

軍營也被倒廢棄物 中檢淨土專案查緝環保犯罪集團

關車燈、遮車牌、怪手摸黑作業 檢環警瓦解棄置營建混合廢棄物犯罪鏈

為趕工程竟盜國土資源！金門萬方海砂遭挖走 工地主任遭訴

虛擬貨幣搶案 士林警再逮4嫌並破毒品分裝場

相關新聞

每月千元補助誘因不足 台中特殊兒送托不到5％

台中市現行針對收托身心障礙及發展遲緩幼兒，每月補助僅一千元，誘因不足，導致送托率長期偏低。民進黨市議員要求市府調升補助並建立分級制度，提升托育機構收托意願；相較之下，桃園與新竹市近年陸續推出每月一千五百元獎勵金，已有效提升托育服務量能。

臭氣四溢 汙水倒水溝 中市垃圾收運出包

台中市一輛垃圾車廿日執行收運勤務時，因汙水滿載，將汙水倒在北屯一處水溝，被民眾目擊。市政府表示清潔隊員未依規定處理汙水，將記過並依法裁罰，市長盧秀燕強調要從重處分；民進黨、民眾黨批評，市府應檢討廚餘去化失靈，而非一味拿基層開刀。

大校雜務多 彰化校長留偏鄉意願增

彰化縣政府公布偏鄉國中小學校長留任人數創新高，教育界人士分析，隨著教育部推動久任獎金制度，以及校事會議制度修正後行政負擔增加，使中大型學校校長需投入大量時間處理檢舉與行政雜務，間接降低偏鄉、小校校長申請調任的意願。

稻米獲獎津貼被停 草屯老農：獎勵根本變懲罰！

南投草屯農民李啟元潛心鑽研種稻四十多年，前年勇奪「台灣稻米達人選拔」非香米組金牌，憑著自家優質稻米獲獎金六十萬元，不料卻遭判定超出老農津貼排富門檻，被中央通知停發老農津貼一年，他氣餒悲嘆「獎勵根本變懲罰！」

部分廚餘回流養豬體系 中市：去化量能穩定

台中市北屯區發生清潔隊員將垃圾汙水排入水溝，引發關注。外界質疑因廚餘去化壓力大所致，環保局強調，台中今年部分廚餘回流養豬體系，並無清運不及問題。桃園則長期將家戶及商業廚餘送往生質能中心進行厭氧發酵，並未依賴養豬去化，目前日處理量可達一百卅五公噸，處理量能充足。

除了加碼補助…學者：增加托育訓練、人力 助家長減壓

台中市身心障礙及發展遲緩幼兒送托率僅百分之五，多數家長送托遭拒，只得選擇自己照顧。學者表示，除加碼補助提高誘因，讓托育人員接受特殊兒相關訓練，提升托育環境品質與托育人力，才可讓托育人員更願意收托。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。