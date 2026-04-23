中檢破獲濫倒廢棄物 遍及7縣市

台中地檢署升級推動「淨土專案二．○」，破獲橫跨十二縣市、在七縣市非法棄置廢棄物產業鏈，不法集團甚至侵入陸軍十軍團營區、高美濕地及國有河川地傾倒廢棄物，總量逾九萬噸。檢警偵破四大集團，查緝一百六十四人，查扣不法資產八千八百九十四萬元，並起訴八十人及五間法人。

台中地檢署主任檢察官吳錦龍統籌國土專組檢察官共同偵辦，結合環保局通報資訊系統，掌握犯案熱區。調查發現，涉案「環保蟑螂」共分屬四大集團，並有六支不法清運車隊，專挑偏僻國有地轉運棄置，範圍遍及中南部七縣市，甚至侵入軍事營區。

檢警指出，不法集團將廢棄物傾倒於陸軍十軍團位於台中大雅、龍井、清水等地營區，經官兵察覺通報後才揭露犯行。另有歹徒攜帶工具潛入官方保管場，暴力破壞防護設施，強行取回遭查扣的作案機具，企圖重操舊業。

檢警發現，涉案集團成員手法狡猾，有人以合法清運執照掩護，並雇用「水車」隨行掩飾濫倒行為；也有人勾結不肖業者，將高達四千立方公尺的營建廢棄物傾倒於高美濕地周邊農業區，再補開清運聯單，製造合法進場假象。

為躲避查緝，犯罪集團甚至動用空拍機進行高空把風，並利用人頭手機製造不在場證明，具高度反偵查能力。

警方執行查緝時，曾遭歹徒激烈抵抗，導致員警手臂脫臼，行徑囂張。

檢方指出，受害範圍擴及濁水溪、烏溪等重要河川流域，高美濕地等保護區亦遭「假進場、真棄置」回填廢土，查獲的事業廢棄物中，甚至驗出含有「世紀之毒」戴奧辛成分。

檢方估算，總棄置體積至少達十五萬七千四百三十八立方公尺、重量逾九萬四千四百六十三噸，環境復原費用高達十億餘元。專案小組已即時封鎖現場、開挖採證，並要求產源業者與犯罪集團負擔回復原狀責任。

台中地檢署表示，面對犯罪手法不斷翻新，已全面導入全球定位系統追蹤、空拍蒐證、數位鑑識與金流分析等科技偵查工具，並透過資料庫智慧化比對重建犯罪網絡。專案期間共查扣挖土機、曳引車、半拖車等大型機具一百零七台，全面壓制不法集團運作能量。