兩湖論壇南投登場 許淑華低調未受訪

南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」昨在南投登場，是國民黨主席鄭麗文赴陸「鄭習會」後首場兩岸官方交流，雙方交流藝文、觀光與健康城市等議題。但逢賴清德總統出訪友邦，疑因中共施壓他國而喊卡，縣長許淑華、杭州副市長魯霞光都未受訪，論壇低調進行。

兩湖論壇自二○○九年開辦，每年由南投縣和大陸杭州市輪流舉辦，是南投及杭州兩岸地方政府對接的重要平台，至今邁入第十八年；今年輪到南投縣舉辦，由魯霞光率團來台，原預計訪問團逾六十人，但經陸委會審查，最終核准約四十多人。

許淑華、魯霞光昨共同主持兩湖論壇開幕式，主論壇以「打造城市公共藝術的共融未來」為主要議題，分別以工藝「南投陶」、「杭州銅雕」為主軸交流；參與論壇的兩岸產官學代表，也依專長分組針對「創意連結、文化共融」、「創生新鏈結：兩岸青年共築未來」、「健康城市與照護環境治理與創新」及「永續旅遊觀光領航」等分享經驗。

不過，論壇開幕式後原訂許淑華接受媒體採訪，但疑受賴總統出訪因中受阻影響取消受訪，許頻以「謝謝」回應媒體提問，魯霞光在旁略顯尷尬不斷移動，默默移至許淑華後方，未有回應。

魯霞光在午宴後也率部分代表團成員到縣府大樓參訪，許淑華率縣府員工在門口列隊歡迎，氣氛融洽，參訪過程不公開。據了解，杭州訪問團前天抵台，昨參加兩湖論壇後，今天起將赴南投縣內文創或青創基地、宗教或觀光勝地等實地參訪，廿五日北上參訪，預計廿六日搭機返陸。