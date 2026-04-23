除了加碼補助…學者：增加托育訓練、人力 助家長減壓

台中市身心障礙及發展遲緩幼兒送托率僅百分之五，多數家長送托遭拒，只得選擇自己照顧。學者表示，除加碼補助提高誘因，讓托育人員接受特殊兒相關訓練，提升托育環境品質與托育人力，才可讓托育人員更願意收托。

劉姓家長育有一對龍鳳胎，兩名孩子一歲多時仍不太會講話，且情緒敏感，當時就覺得有異狀，直到兩歲三個月經醫院評估，確定是全面性發展遲緩，目前領有中度智能障礙手冊。

劉姓家長說，為了工作，孩子兩歲前曾想過送居家保母，但因孩子不太會表達，而且容易有情緒問題，一連問了三名保母都不願意收托，加上治療師也建議家長自己帶，有助孩子早療與成長，最後由家人協助在家自行照顧。

林姓家長的兒子則是輕微自閉症，兩歲前也是自己照顧，小班報名一般私立學校，但因兒子常坐不住干擾上課，上了一天就被退學，經醫院評估鑑定，加上配合學校開學時間，直到中班才得以上公幼，讓家長喘口氣。

林姓家長說，公幼上課仍需要助教輔助，避免影響其他學生受教權，但是政府每周僅補助助教費廿小時，只能上半天課，如自費也不一定有助教可協助。沒有後援的家長居多數，只能辭職帶特殊兒，家庭經濟壓力大。

台中教育大學幼兒教育學系主任林雅容表示，兩歲以上孩子通常可透過鑑定安置到公幼或是非營利幼兒園，進而得到更多特教資源。

不過，未滿兩歲的孩子仍在觀察評估階段，補助加碼雖然有助提升送托率，但最重要是有沒有人力與托育人員願意做，建議可讓托育人員接受特殊兒相關訓練，透過分階分級訓練，增加收托意願，進而讓家長獲得支持與喘息，避免因壓力龐大發生悲劇。