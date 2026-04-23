每月千元補助誘因不足 台中特殊兒送托不到5％

台中市現行針對收托身心障礙及發展遲緩幼兒，每月補助僅一千元，誘因不足，導致送托率長期偏低。民進黨市議員要求市府調升補助並建立分級制度，提升托育機構收托意願；相較之下，桃園與新竹市近年陸續推出每月一千五百元獎勵金，已有效提升托育服務量能。

台中市府統計，未滿七歲兒童每年可接受免費發展篩檢，但是整體照顧仍然面臨挑戰。零至三歲身心障礙或發展遲緩幼兒人數，從二○二三年的兩千一百六十三人增加至二○二五年的兩千九百八十七人，需求持續攀升；然而送托率偏低，二○二五年平均每月僅一百四十九點四人送托，占比不到百分之五，多數仍由家長自行照顧，缺乏喘息與支持資源。

市議員王立任指出，低送托率反映制度誘因不足，家庭長期承受高壓照顧負擔。台中自二○一五年起提供補助，但每人每月僅一千元，難以反映實際照顧成本，托育端收托意願有限。

市議員黃守達表示，台中制度相對落後，新北市與台南市已建立分級補助機制，依障礙程度提供差異化獎勵，並對具特教或早療背景的托育人員加發補助，制度更具彈性與誘因。

台中市社會局回應，目前針對準公共托嬰中心及居家托育人員，每收托一名特殊或弱勢幼童，每月補助一千元，未來將參考其他直轄市標準，並視實際需求與預算滾動檢討。

桃園市婦幼局指出，自二○二二年起推動收托獎勵措施，並於二○二四年提高補助上限，由每年一萬兩千元提升至一萬八千元。申請件數逐年成長，從二○二三年四十三件、二○二四年七十四件，至二○二五年達一百二十九件，顯示在早療通報強化與托育支持政策帶動下，托育機構收托意願明顯提升。

婦幼局也表示，相關獎勵金目前多由地方自籌，建議中央統一補助標準並建立經費分攤機制，以減輕地方財政負擔；同時強化早療與托育系統介接，透過資訊整合與資格勾稽，簡化申請與核銷流程。

新竹市今年起推動「收托身心障礙或發展遲緩幼兒獎勵金」，針對居家托育人員、公托及準公托人員，每照顧一名幼兒每月補助一千五百元、每年最高一萬八千元。社會處表示，居托人員獎勵金採按季核撥，目前已有十名托育人員實際收托並申請，托嬰中心則於每年九月及十二月受理。市府將持續加強宣導，鼓勵更多托育機構投入，提升整體托育支持量能。